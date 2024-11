Adecco seleziona oltre 220 figure professionali nel settore della ristorazione a Roma e provincia

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, organizza un Recruiting Day a Roma, dedicato alla selezione di oltre 220 figure professionali per il settore della ristorazione.

Mercoledì 20 novembre, dalle 11.00 alle 16.00, la filiale Adecco Tourism Roma, in Via dell’Esperanto 71, aprirà le porte con l’obiettivo di entrare in contatto diretto con i potenziali candidati interessati a scoprire le offerte di lavoro presenti sul territorio.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a un colloquio conoscitivo, per approfondire le specifiche di ogni posizione aperta e valutare le migliori opportunità in base alle proprie competenze ed esperienze.

In particolare, tra i ruoli più ricercati nella provincia figurano operatori pluriservizio da impiegare in aziende di riferimento presso l’Aeroporto di Fiumicino, oltre ad addetti alla mensa scolastica, camerieri di sala, cuochi e aiuto cuochi.

Tra i requisiti professionali è richiesta una minima esperienza pregressa nel settore, oltre a flessibilità oraria e autonomia negli spostamenti. Per le figure di addetti alla mensa scolastica, cuochi e aiuto cuochi, si richiede inoltre un attestato HACCP in corso di validità.

Maggiori informazioni sul Recruiting Day e le modalità di partecipazione sono consultabili a questo link.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙