L’aeroporto di Ciampino torna alla normalità

L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino è stato autorizzato dall’Enac, a sua volta autorizzato dalla ASL, alla riapertura dell’aeroporto di Ciampino in seguito alla conferma sull’assoluta normalità della qualità dell’aria che i rilievi del Cnr avevano accertato il 19 febbraio, dopo il principio d’incendio di alcune buste e cartoni in un magazzino affidato a una ditta esterna. Principio d’incendio identificato e spento in circa 1 minuto alle 7,30 di ieri.

Gli ultimi 6 voli previsti in arrivo il 20 febbraio a Roma Fiumicino verranno spostati sullo scalo di Ciampino in modo da garantire la normale operatività del Terminal già da domani 21 febbraio mattina.

Si tratta di: Ryanair FR6107 da Charleroi in arrivo alle 22.55; Ryanair FR9636 da Beauvais delle 22.55; Ryanair 2693 da Lisbona delle ore 22.55; Ryanair FR 3959 da Bucarest-Otopeni delle ore 22.55; Ryanair FR1635 da Siviglia in arrivo alle ore 22.55 e, infine, Ryanair FR1299 da Atene delle ore 22.15.