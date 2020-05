Affitti: “Lo stanziamento della Regione Lazio sale a 56 milioni”

“Questa mattina, con lo stanziamento di ulteriori 13 milioni di euro, la Giunta ha aumentano i fondi destinati al sostegno alla locazione. In totale sono 56 i milioni investiti sul tema affitti delle case, la più grande manovra a livello nazionale, che evidenzia e sottolinea l’impegno da parte della Regione Lazio e che va ad aggiungersi a tutte le misure già adottate.

“Fin da subito, abbiamo cercato di fare in modo che le risorse fossero disponibili in maniera rapida per i Comuni, come dimostra la decisione del 23 aprile scorso di trasferire i fondi a Roma Capitale senza aspettare le graduatorie, dando liquidità immediata e accelerando così l’erogazione dei bonus.

“Purtroppo, non tutti i Comuni sono riusciti ad attivarsi nell’immediato, tempi lunghi e troppi passaggi burocratici non fanno che aumentare la forbice delle disuguaglianze e tutto questo grava sulle spalle delle cittadine e dei cittadini.

In questo momento di grande difficoltà c’è bisogno, da parte di tutti, di sentire il sostegno da parte delle istituzioni. Ora è necessario e indispensabile che i Comuni non si perdano in procedure e iter farraginosi ma che si adoperino al più presto per consentire a chi ne ha bisogno di ricevere un aiuto.”

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.