Agretti: l’ortaggio alofita tra minerali, adattamento e nutraceutica

Gli agretti (Salsola soda L.), conosciuti anche come “barba di frate”, sono una pianta alofita tipica delle aree costiere del Mediterraneo, dove cresce spontaneamente in terreni salini.

Tradizionalmente consumati come ortaggio primaverile, negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione scientifica per le loro caratteristiche nutrizionali e per la loro capacità di adattarsi a condizioni ambientali estreme.

Dal punto di vista agronomico, gli agretti rappresentano un esempio interessante di coltura resiliente. Essendo una specie tollerante al sale, sono in grado di crescere in terreni poveri e salini, dove molte altre colture non sopravvivono.

Questa caratteristica li rende particolarmente rilevanti in un contesto di cambiamenti climatici e scarsità di acqua, aprendo nuove prospettive per un’agricoltura più sostenibile.

Dal punto di vista nutrizionale, gli agretti si distinguono per un contenuto significativo di minerali e composti bioattivi. La loro capacità di accumulare elementi come sodio, potassio e altri micronutrienti è legata proprio al loro adattamento agli ambienti salini.

Allo stesso tempo, forniscono composti fenolici e flavonoidi, che contribuiscono alle loro proprietà funzionali.

La componente fitochimica degli agretti è particolarmente interessante. Studi recenti hanno evidenziato la presenza di flavonoidi come rutina, quercetina e derivati dell’isoramnetina, oltre a saponine e altri metaboliti secondari.

Queste molecole sono note per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e possono contribuire alla protezione dell’organismo dallo stress ossidativo.

Oltre all’attività antiossidante, alcuni composti degli agretti mostrano un potenziale effetto su specifici processi metabolici. In particolare, alcuni flavonoidi sono stati associati alla capacità di modulare enzimi coinvolti nel metabolismo del glucosio e nei processi infiammatori, suggerendo un possibile ruolo nella prevenzione di complicanze metaboliche.

Un ulteriore elemento distintivo è la capacità degli agretti di accumulare selenio quando coltivati in terreni ricchi di questo elemento.

Questo processo, noto come biofortificazione, può aumentare il valore nutrizionale della pianta, contribuendo all’apporto di micronutrienti essenziali nella dieta.

Il selenio svolge infatti un ruolo importante nei sistemi antiossidanti e nella regolazione di numerosi processi biologici.

Dal punto di vista biologico, gli agretti mostrano diverse potenzialità. I composti fenolici e flavonoidi contribuiscono alla riduzione dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, mentre altri metaboliti possono esercitare effetti antimicrobici, epatoprotettivi e cardioprotettivi.

Queste proprietà, osservate principalmente in studi sperimentali, suggeriscono un possibile ruolo degli agretti come alimento funzionale.

Va inoltre considerato il loro ruolo nella tradizione alimentare e medicinale. In diverse culture, specie del genere Salsola sono state utilizzate per trattare disturbi digestivi, infiammazioni e ipertensione, evidenziando una lunga storia di utilizzo legata al benessere umano.

La ricetta: Agretti saltati con aglio, limone e olio extravergine

Ingredienti

500 g di agretti (barba di frate)

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Succo e scorza di limone

Sale q.b.

Peperoncino (facoltativo)

Dosi per 4 persone

Procedimento

Pulire gli agretti eliminando le radici e lavali accuratamente. Sbollentare in acqua salata per 3-4 minuti. Scolare e raffreddare subito in acqua e ghiaccio per fissare il colore.

In una padella scaldare l’olio, aglio e peperoncino (se utilizzato). Aggiungere gli agretti e saltarli per 2-3 minuti. Regolare di sale e completare con succo e zeste di limone.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Frontiers in Plant Science 13 (2022) 996502. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.996502

-Journal of Environmental Management 157 (2015) 96-102. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.04.005

-Plants 11 (2022) 714. https://doi.org/10.3390/plants11060714

-Food Bioscience 37 (2020) 100713. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100713

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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