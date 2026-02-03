La Biblioteca nazionale centrale, il 5 febbraio 2026, dalle ore 10.00 è sede del convegno sull’intelligenza artificiale dal titolo “AI”. La Nuova Umanità tra Abuso Consapevolezza e Sottrazione di Potere, a cura di Gaspare Baggieri.

L’evento, di rilevante interesse culturale e scientifico, ospiterà di illustri relatori che dibatteranno e si confronteranno tra loro sui cambiamenti e le sfide che andremo ad affrontare in vari campi del sapere.

Ingresso libero.

Con l’utilizzo dell’AI, la nuova umanità che si sta configurando estremamente dipendente dalla tecnologia, porterà ad una nuova interrelazione di “ambiente” umano.

Una nuova dimensione in grado di generare e amplificare le capacità cognitive e creative, di ridefinire il complesso dei parametri del lavoro, della comunicazione, del sapere e della conoscenza.

Il condizionamento delle relazioni umane apriranno nuovi orizzonti tra cittadini e sistemi di regole. La globalizzazione condurrà a nuove formule della psicologia collettiva.

L’Abuso è un rischio continuo, il modo di utilizzare l’AI introduce di per sé una serie di elementi ad uso trasgressivo e di inganno, un potere tecnologico che se concentrato in poche mani può comportare, ad esempio, la manipolazione dell’informazione, oppure la delega di una quantità di automazioni che possono sopraffare controlli e regole; ne è prova la ormai avviata e innegabile dipendenza cognitiva già presente e diffusa nel mondo giovanile, in termini di utilizzo e sfruttamento commerciale.

L’aspetto della Consapevolezza nell’AI, frutto dell’incontro tra il linguaggio naturale e il linguaggio tecnologico, filtrato dal sistema delle regole e nel rispetto delle relazioni umane ci aiuterà a selezionare e comprendere meglio le azioni umane.

I processi decisionali e di controllo, finalizzati al miglior bisogno collettivo, consentiranno di acquisire la formula risolutiva di alfabetizzazione e di giudizio critico mantenendo nel contempo al meglio le memorie e le concretezze di appartenenza naturale.

Assisteremo nei prossimi anni ad una resa dei conti, laddove l’informazione tecnico giuridica e tecnologica sarà disponibile per tutti, questo porterà inevitabilmente anche alla Sottrazione di Potere per alcune categorie professionali che perderanno credibilità.

Quindi benefici per i cittadini che per certi versi eviteranno l’inganno, per altri una obbligatorietà alla trasparenza che offrirà maggiore autorevolezza alle decisioni. Accesso alla conoscenza facilitato per tutti, arricchimento culturale individuale, sostegno e forza a micro realtà emergenti.

Programma

Ore 10:00

Saluti istituzionali

Dott.ssa Paola Passarelli

Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali MIC

Dott. Stefano Campagnolo

Direttore Biblioteca Nazionale Centrale Roma

Moderano:

Vito D’Andrea e Gaspare Baggieri

Ore 10:30

Prof. Vito d’Andrea

Ordinario di Chirurgia Generale Sapienza Università di Roma

L’intelligenza artificiale in chirurgia

Ore 10:45

Prof.ssa Cinzia Daraio

Ordinario di Ingegneria economico gestionale Sapienza Università di Roma

Intelligenza artificiale, valutazione della ricerca e virtù

Ore 11:00

Prof.ssa Giovanna Razzano

Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico Sapienza Università di Roma, Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica

Il principio personalista al tempo dell’IA: una riflessione costituzionale

Ore 11:15

Prof. Walter Lacarbonara

Ordinario di Ingegneria Strutturale Sapienza Università di Roma

Materiali che imparano: AI per metamateriali e strutture intelligenti

Ore 11:30

Prof. Massimo Martelli

Primario di Chirurgia Toracica Forlanini di Roma

Il ruolo dell’AI nella cura del paziente

Ore 11:45

Dott. Elio Rosat

Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Lazio

Le sfide dell’AI: diritti, poteri, responsabilità

Ore 12:00

Avv. Antonio Faberi, Studio legale Fair Legals

AI nell’ambito giudiziario, la diligenza dell’avvocato e l’etica professionale

Ore 12:15

Dott. Riccardo Pedrizzi, già Senatore della Repubblica, Direttore Centro Regionale A.S.A.S. Lazio

Dottrina sociale della Chiesa ed intelligenza artificiale

Ore 12:30-13:00

Confronto fra partecipanti e relatori

Moderano Riccardo Pedrizzi e Paolo Zuppi

Ore 14:30

Prof. Paolo Zuppi, Ospedale San Giovanni Battista, Ordine di Malta Italia, Progetto Endocrinologia ed Osteoporosi, Vicedirettore Centro Regionale A.S.A.S. Lazio

AI e medicina: rischi e opportunità quali malati, quali medici, quale cura nell’era dell’intelligenza artificiale

Ore 14:45

Dott. Cesare Fanton, Ammiraglio Marina Militare Italiana

L’intelligenza artificiale all’epoca della pandemia

Ore 15:00

Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente di A.N.V.U.R. e di I.S.A.

AI, profili giuridici

Ore 15:15

Prof. Maurizio Vichi, Ordinario di Statistica Sapienza Università di Roma

Intelligenza artificiale nella scienza e per il progresso dell’Italia

Ore 15:30

Dott. Angelo Barbato, Direttore Sanitario Aziendale ASL di Rieti

Presentazione Manifesto-Singolarità Tecnologica e AI

Ore 15:45

Prof. Pier Paolo Visentin

Vicepresidente Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

Clinica dell’algoritmo: come l’AI rimodella autonomia, percezione del rischio e dignità professionale

Ore 16:00

Dott. Giovanni Battista Boccassini, Amministratore Società informatica Gurusys

AI Nuova umanità: tecnologia, decisione e controllo

16:15

Dott. Gaspare Baggieri, Consigliere Centro Regionale A.S.A.S. Lazio

Chiusura lavori

