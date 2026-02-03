“AI”. La Nuova Umanità tra Abuso, Consapevolezza e Sottrazione di Potere
La Biblioteca nazionale centrale è sede del convegno a cura di Gaspare Baggieri sull'intelligenza artificiale
La Biblioteca nazionale centrale, il 5 febbraio 2026, dalle ore 10.00 è sede del convegno sull’intelligenza artificiale dal titolo “AI”. La Nuova Umanità tra Abuso Consapevolezza e Sottrazione di Potere, a cura di Gaspare Baggieri.
L’evento, di rilevante interesse culturale e scientifico, ospiterà di illustri relatori che dibatteranno e si confronteranno tra loro sui cambiamenti e le sfide che andremo ad affrontare in vari campi del sapere.
Ingresso libero.
Con l’utilizzo dell’AI, la nuova umanità che si sta configurando estremamente dipendente dalla tecnologia, porterà ad una nuova interrelazione di “ambiente” umano.
Una nuova dimensione in grado di generare e amplificare le capacità cognitive e creative, di ridefinire il complesso dei parametri del lavoro, della comunicazione, del sapere e della conoscenza.
Il condizionamento delle relazioni umane apriranno nuovi orizzonti tra cittadini e sistemi di regole. La globalizzazione condurrà a nuove formule della psicologia collettiva.
L’Abuso è un rischio continuo, il modo di utilizzare l’AI introduce di per sé una serie di elementi ad uso trasgressivo e di inganno, un potere tecnologico che se concentrato in poche mani può comportare, ad esempio, la manipolazione dell’informazione, oppure la delega di una quantità di automazioni che possono sopraffare controlli e regole; ne è prova la ormai avviata e innegabile dipendenza cognitiva già presente e diffusa nel mondo giovanile, in termini di utilizzo e sfruttamento commerciale.
L’aspetto della Consapevolezza nell’AI, frutto dell’incontro tra il linguaggio naturale e il linguaggio tecnologico, filtrato dal sistema delle regole e nel rispetto delle relazioni umane ci aiuterà a selezionare e comprendere meglio le azioni umane.
I processi decisionali e di controllo, finalizzati al miglior bisogno collettivo, consentiranno di acquisire la formula risolutiva di alfabetizzazione e di giudizio critico mantenendo nel contempo al meglio le memorie e le concretezze di appartenenza naturale.
Assisteremo nei prossimi anni ad una resa dei conti, laddove l’informazione tecnico giuridica e tecnologica sarà disponibile per tutti, questo porterà inevitabilmente anche alla Sottrazione di Potere per alcune categorie professionali che perderanno credibilità.
Quindi benefici per i cittadini che per certi versi eviteranno l’inganno, per altri una obbligatorietà alla trasparenza che offrirà maggiore autorevolezza alle decisioni. Accesso alla conoscenza facilitato per tutti, arricchimento culturale individuale, sostegno e forza a micro realtà emergenti.
Programma
Ore 10:00
Saluti istituzionali
Dott.ssa Paola Passarelli
Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali MIC
Dott. Stefano Campagnolo
Direttore Biblioteca Nazionale Centrale Roma
Moderano:
Vito D’Andrea e Gaspare Baggieri
Ore 10:30
Prof. Vito d’Andrea
Ordinario di Chirurgia Generale Sapienza Università di Roma
L’intelligenza artificiale in chirurgia
Ore 10:45
Prof.ssa Cinzia Daraio
Ordinario di Ingegneria economico gestionale Sapienza Università di Roma
Intelligenza artificiale, valutazione della ricerca e virtù
Ore 11:00
Prof.ssa Giovanna Razzano
Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico Sapienza Università di Roma, Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
Il principio personalista al tempo dell’IA: una riflessione costituzionale
Ore 11:15
Prof. Walter Lacarbonara
Ordinario di Ingegneria Strutturale Sapienza Università di Roma
Materiali che imparano: AI per metamateriali e strutture intelligenti
Ore 11:30
Prof. Massimo Martelli
Primario di Chirurgia Toracica Forlanini di Roma
Il ruolo dell’AI nella cura del paziente
Ore 11:45
Dott. Elio Rosat
Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Lazio
Le sfide dell’AI: diritti, poteri, responsabilità
Ore 12:00
Avv. Antonio Faberi, Studio legale Fair Legals
AI nell’ambito giudiziario, la diligenza dell’avvocato e l’etica professionale
Ore 12:15
Dott. Riccardo Pedrizzi, già Senatore della Repubblica, Direttore Centro Regionale A.S.A.S. Lazio
Dottrina sociale della Chiesa ed intelligenza artificiale
Ore 12:30-13:00
Confronto fra partecipanti e relatori
Moderano Riccardo Pedrizzi e Paolo Zuppi
Ore 14:30
Prof. Paolo Zuppi, Ospedale San Giovanni Battista, Ordine di Malta Italia, Progetto Endocrinologia ed Osteoporosi, Vicedirettore Centro Regionale A.S.A.S. Lazio
AI e medicina: rischi e opportunità quali malati, quali medici, quale cura nell’era dell’intelligenza artificiale
Ore 14:45
Dott. Cesare Fanton, Ammiraglio Marina Militare Italiana
L’intelligenza artificiale all’epoca della pandemia
Ore 15:00
Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente di A.N.V.U.R. e di I.S.A.
AI, profili giuridici
Ore 15:15
Prof. Maurizio Vichi, Ordinario di Statistica Sapienza Università di Roma
Intelligenza artificiale nella scienza e per il progresso dell’Italia
Ore 15:30
Dott. Angelo Barbato, Direttore Sanitario Aziendale ASL di Rieti
Presentazione Manifesto-Singolarità Tecnologica e AI
Ore 15:45
Prof. Pier Paolo Visentin
Vicepresidente Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria
Clinica dell’algoritmo: come l’AI rimodella autonomia, percezione del rischio e dignità professionale
Ore 16:00
Dott. Giovanni Battista Boccassini, Amministratore Società informatica Gurusys
AI Nuova umanità: tecnologia, decisione e controllo
16:15
Dott. Gaspare Baggieri, Consigliere Centro Regionale A.S.A.S. Lazio
Chiusura lavori
