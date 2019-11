Al Teatro Brancaccio L’Amaca di domani

Produzione di SPAlive

in collaborazione con TEATRI UNITI

presenta

L’Amaca di domani

Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca

di Michele Serra

Scene e Costumi Barbara Bessi

Luci Cesare Accetta

Regia di Andrea Renzi

Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul giornale, è una forma di potere o una condanna? Un esercizio di stile o uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Bisogna invidiare le bestie, che per esistere non sono condannate a parlare?

Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di questo monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente nel quale Michele Serra apre allo spettatore la sua bottega di scrittura.

Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa.

Dipanando la matassa della propria scrittura, Michele Serra fornisce anche traccia delle proprie debolezze e delle proprie manie. Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse è nell’infanzia.

Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.

INFO

20 Novembre ore 20.45

Teatro Brancaccio

Via Merulana, 244 – 00185

06 80687231

prezzi da 19 a 29 euro

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino