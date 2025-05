Al via il bando “Roma rigenera impresa”

È stato pubblicato sul sito di Roma Capitale il bando “Roma rigenera impresa”, finanziato nell’ambito dei Piani Urbani Integrati del PNRR (Misura M5C2 – Investimento 2.2), mette a disposizione 279.963,70 euro in contributi economici a fondo perduto e prevede un programma di accompagnamento imprenditoriale personalizzato. Ogni progetto selezionato riceverà fino a 15.806 euro, insieme a consulenze specialistiche e assistenza strategica.

“Con l’apertura del bando Roma Rigenera Impresa – ha dichiarato Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità–lanciamo una nuova azione concreta per stimolare la nascita e il rafforzamento di imprese innovative nei quartieri di Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca. Investire in impresa significa investire in capitale umano, competenze e reti territoriali. È così che costruiamo una città più forte, più giusta e più moderna“.

Le risorse saranno distribuite tra i tre territori strategici coinvolti e potranno candidarsi:

· Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) già attive

· Persone fisiche che intendano costituire una MPMI entro un mese dalla selezione

Le imprese dovranno presentare un progetto imprenditoriale da realizzare in almeno una delle aree target, all’interno di settori chiave per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile: smart city, commercio digitale, agricoltura innovativa, salute e benessere tecnologico, efficienza energetica, valorizzazione culturale, pari opportunità, inclusione e formazione digitale.

Lo sportello sarà aperto dal 3 giugno 2025 alle ore 12.00 e rimarrà attivo fino al 30 settembre 2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Le domande verranno valutate in ordine cronologico e selezionate da una Commissione che si riunirà ogni mese.

“Questo bando – ha aggiunto Lucarelli – si inserisce in una strategia più ampia che guarda al 2030, e che vede Roma Capitale protagonista nella promozione di un’economia più inclusiva, sostenibile e innovativa. Con Roma Rigenera Impresa mettiamo al centro l’impresa come strumento di crescita e coesione.

Vogliamo che ogni quartiere diventi un generatore di opportunità, dove la creatività incontra le competenze e si trasforma in lavoro, servizi, innovazione. È questa la Roma che stiamo costruendo: una città che sa valorizzare le sue energie migliori e accompagnarle verso il futuro“.

