Al via la prima edizione di “Ostia In Corto”

Si aprirà il 24 luglio 2025, al Porto Turistico di Roma, la prima edizione di “Ostia In Corto”, la manifestazione cinematografica che proporrà opere innovative e originali: cortometraggi capaci di riflettere le nuove prospettive del cinema indipendente, nazionale e internazionale.

La manifestazione, ideata e realizzata da Gruppo Matches attraverso la sua divisione GM Production, ha il sostegno del MiC – Ministero della Cultura e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e il patrocinio dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

La direzione generale di Ostia In Corto è affidata ad Andrea Cicini, CEO di Gruppo Matches, che dal 2017 segue le iniziative e la comunicazione del Porto Turistico di Roma, con una ventennale esperienza nel mondo dei grandi eventi e delle kermesse cinematografiche internazionali.

«In un territorio che trasuda cinema, quale è Ostia – ha detto Cicini – è per noi motivo di orgoglio lanciare questo nuovo festival del cinema breve, complice una surreale arena sospesa tra terra e mare. Un nuovo progetto per il territorio, per condividere cultura senza confini attraverso le emozioni che solo la pellicola sa offrire, soprattutto raccontata dallo sguardo di giovani registi e sceneggiatori».

La direzione artistica del festival è invece affidata ad Alberto De Angelis, professionista del settore, affiancato da Cristina Borsatti, responsabile di GM Production.

Saranno quattro le serate di “Ostia In Corto”, condotte dal critico cinematografico Francesco Di Brigida, affiancato dall’attrice romana Luce Cardinale, nipote di Claudia Cardinale, in veste di madrina dell’evento. Ogni serata sarà dedicata a un tema specifico.

La prima, Territori in Corto, è dedicata a lavori capaci di esaltare le specificità di un luogo. Sarà l’occasione per presentare i corti provenienti dalla Call for Students, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Municipio X di Roma. In questa prima edizione, la call ha per tema i giovani e il loro territorio: quello di Ostia.

La seconda serata, Nuovi linguaggi in Corto, sarà invece dedicata a opere che sperimentano nuove forme espressive nel cinema.

La terza serata, Animazioni in Corto, sarà incentrata sul cinema breve d’animazione.

A chiudere il festival sarà Circuiti in Corto, serata in cui verranno proiettati alcuni tra i migliori corti del panorama italiano.

Ogni serata sarà aperta, alle 18:30, da una masterclass.

Giovedì 24 luglio sarà la volta di Xin Alessandro Zheng, regista classe 1997, in concorso nel 2020 alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia con il cortometraggio Where the Leaves Fall. Titolo dell’incontro: La procrastinazione dell’artista. Sbloccare l’artista. Una masterclass inedita dedicata al lato psicologico della creazione, al rapporto con la propria dimensione creativa e al blocco dello scrittore.

Venerdì 25 luglio, il regista Lorenzo Pallotta, autore di alcuni apprezzati lungometraggi documentari (Sacro Profano, presentato nel 2021 ad Alice nella Città, e Terra Nova. Il paese delle ombre lunghe, selezionato nel 2023 al Torino Film Festival), guiderà l’incontro Sguardi nel tempo. Cinema e memoria. Una masterclass pensata per chi desidera interrogarsi sulle forme nuove, spesso incontrollate, attraverso cui il cinema continua a reinventarsi.

Sabato 26 luglio, il regista Matteo De Liberato, autore di fortunati cortometraggi e direttore artistico di Allegorie Distribution, a partire dalle esperienze del suo ultimo documentario lungo Cento – Assalto al Moro, introdurrà Raccontare l’Altro, trovare l’Universale. Storie da culture diverse. Una masterclass dedicata a chi vuole affrontare con consapevolezza e profondità la messa in scena di storie ambientate in un contesto culturale e nazionale differente dal proprio.

A chiudere le masterclass sarà il regista Gianluca Santoni, quest’anno candidato alla cinquina dei David di Donatello come Miglior Esordio alla Regia con il suo primo lungometraggio Io e il Secco, che domenica 27 luglio proporrà l’incontro Supereroi in incognito. Dirigere attori professionisti e non professionisti. Un’approfondita riflessione sul tema della compresenza e della direzione di attori con e senza esperienza, nella composizione del cast di un’opera cinematografica.

Maggiori informazioni su: https://www.ostiaincorto.it/il-festival

