Albano Laziale: riconosciuta la prima bambina figlia di due mamme

Martedì 5 agosto, nel Comune di Albano Laziale, è stato firmato il primo atto di riconoscimento per una bambina figlia di due mamme.

Un momento carico di emozione, definito dal sindaco Massimiliano Borelli come “un atto meramente burocratico, semplice e scontato, che in questo caso ha rappresentato un momento di grande civiltà”.

Ma dietro la firma, si nasconde molto di più: una conquista di diritti, un segnale chiaro che le cose stanno cambiando, anche nella pubblica amministrazione.

La bambina, oggi ufficialmente riconosciuta come figlia di entrambe le mamme, è la prima nella storia del Comune a ottenere questo tipo di registrazione. Un gesto che Borelli non esita a definire storico:

La decisione arriva a seguito della sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale, che ha cancellato il divieto per la madre non biologica di riconoscere il figlio o la figlia fin dalla nascita.

Un pronunciamento che sancisce in modo netto che impedire questo diritto viola quello dei bambini a un’identità giuridica chiara, a una stabilità familiare e alla tutela piena di entrambe le figure genitoriali.

Ricevuta la richiesta dalle due mamme, gli uffici dello stato civile si sono immediatamente attivati per procedere con il riconoscimento, grazie anche a un clima di empatia e disponibilità che il sindaco ha voluto sottolineare pubblicamente:

“Ringrazio il personale dell’ufficio dello stato civile per la sensibilità dimostrata. Con questa firma abbiamo riconosciuto il diritto all’identità personale e familiare della bambina”.

A coronare questo momento, le parole dello stesso Borelli, che racchiudono tutto il senso di ciò che è avvenuto:

Anche Roma Capitale ha già avviato un percorso simile. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato numerosi atti di riconoscimento per bambini figli di due mamme o due papà. Uno degli episodi più significativi risale al 13 giugno, quando sei piccoli con due madri sono stati registrati all’anagrafe.

“Abbiamo finalmente potuto riconoscere diritti a dei bambini che altrimenti ne sarebbero stati privi”, ha detto Gualtieri. “Un bel momento che fa notizia. L’auspicio è che presto giornate come queste diventino la normalità ”.

