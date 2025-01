Albergatore Day, Gualtieri: “Roma pronta a nuovi record”

A Roma “veniamo da un anno turistico straordinario, con 22 milioni di arrivi e oltre 51 milioni di presenze. Un risultato che tutti insieme abbiamo contribuito a realizzare, i numeri del 2024 mostrano che c’è quantità e qualità dei flussi, siete stati protagonisti nel modernizzare il comparto” lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla 21esima edizione dell’Albergatore day in corso oggi al Palazzo dei congressi a Roma.

Poi sul 2025, anno del Giubileo, Gualtieri ha aggiunto: “É un anno anomalo; ci saranno tantissime persone ma con modalità diverse di fruizione della città, prevalentemente religiose perché ci saranno più pellegrini.

Questi flussi oltre ad assicurare una continuità con i dati dello scorso anno consentiranno nell’anno successivo, il 2026, di avere un grandissimo ritorno perché quest’anno Roma si mette in mostra con il meglio di sé“.

“Il Giubileo sarà un grande volano, come è sempre stato, per una crescita ulteriore del turismo di qualità soprattutto dopo” ha concluso il Sindaco.

