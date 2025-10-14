Alexandru Ciumacov e Giuliana Capelli vincono la Cecchignola in Corsa 2025

La tradizionale gara podistica su strada si è svolta domenica 12 ottobre 2025 su un percorso di 10 km, certificata FIDAL, in un tracciato unico nel cuore della Città Militare della Cecchignola, tra storia, sport, e passione per la corsa.

Il grandissimo complesso della Città della Cecchignola ha accolto nella mattinata migliaia di runners, accompagnatori, amanti dello e amici i quali sono stati accolti in un ampia area che includeva spazi per parcheggiare, per allestire i gazebo, l’arco di partenza e arrivo della gara, il palco per la cerimonia delle premiazioni.

Come le precedenti edizioni anche la 7ª edizione della Cecchignola in Corsa è stata organizzata dall’LBM Sport Team Roma capeggiata dal presidente Gianfranco Balsamo in collaborazione con l’ASD Esercito Cecchignola e il Comando Comprensorio Cecchignola e con il patrocinio del Municipio IX EUR:

Grazie all’impegno e all’ottima organizzazione, è stata una gara bellissima e ben riuscita, con tantissime di assegnazione di premi, Coppe, Attestati, Medaglie.

La corsa della Cecchignola ha preso il via alle ore 9,35 con circa 1.000 atleti fra la competitiva, alla quale si sono accodati altri concorrenti per la non competitiva di 10 km e quella di 3 km a passo libero nel circuito dedicato ai bambini e adulti.

Alla 10 km competitiva hanno partecipato anche atleti paralimpici non vedenti e ipovedenti facenti parte FISPES Piano Ma Arriviamo, come Giuseppe Ruocco e la sua guida Christian Alimonti , e poi Ada Maria Amirata e la sua guida Laura Ligia.

Bellissimi i momenti che hanno anticipato il segnale di partenza con l’alzabandiera alla presenza della Fanfara dei Bersaglieri che hanno suonato e cantato l’inno di Mameli.

Classifica maschile: al primo posto si è classificato Alexandru Ciumacov dell’ACSI Italia Atletica che ha chiuso con il tempo di 31:12, al secondo posto si è classificato il mezzofondista dell’Esercito Davide De Roma al traguardo con 32:06 seguito al terzo postoda Riccardo Passeri (TX Fitness 32:09)

Classifica donne: vince: Giulia Capelli della Go Running con 36:19, al secondo posto si è classificata Sara Carnicelli della Imperiali Atletica tempo 36:47, al terzo posto Giulia Ritamaria Esposito (ACSI Atletica Campidoglio 37:24

Classifica delle società: Prima DSBR che ha avuto più atleti giunti al traguardo, seguita da dall’Amatori Villa Phamphili e dalla Piano Ma Va Piano. La Società organizzatrice della LBM Sport Team di Gianfranco Balsamo si è autoesclusa. Per quando riguarda la Società Militare al primo posto la ASD Esercito Cecchignola.

Le autorità presenti alla premiazioni: il Gen. C.A. Giovanni Gagliano Comandante delle forze di supporto al combattimento di Roma, il Gen. B Mauro Prezioso Capo di Stato Maggiore ed ex Comandante fino ad ottobre 2024, del COMCEC, il Gen. Emanuele Aresu , attuale Comandante del Comprensorio della Cecchignola , il Col. Toni Caporrella , Ufficiale Coordinatore del COMCEC.

Una menzione particolare va al Vicepresidente dell’ASD Esercito Cecchignola e responsabile del Servizio COMCEC Ten. Colonnello Andrea Petrucci che ha coordinato magistralmente tutte le attività , affinché la manifestazione risultasse perfetta. Durante le premiazioni molto attiva la partecipazione di Gianfranco Balsamo Presidente dall’LBM Sport Team Roma e organizzatore della manifestazione sportiva.

Molto apprezza la voce e il servizio di Antonio Sorrenti speaker della manifestazione sportiva.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.