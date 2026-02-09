All’11ª Corri Fregene Half Marathon 1.400 runners

Domenica 8 febbraio 2026 si è svolta con successo l’11ª Corri Fregene Half Marathon su quattro diverse distanze.

Innanzitutto la non competitiva di 5 km, con la vittoria delle gemelle Emma e Olivia Fraioli (Runners Club Fregene)

La competitiva di 10,550 km, vinta da Ruppo Di Filberto ACS Atletica Campidoglio (00.42.05) tra gli uomini e Biancamaria Boev S.S. Lazio Atletica fra le donne con il tempo di (00.49.02)

La mezza maratona 21,097 km, vinta da vinta da Luca Parisi S.S. Lazio (01:16:23) tra gli uomini e fra le donne Lungu Luminita Podistica Solidarietà (01:40:33.)

La più attesa, quella sulla distanza di km 31,650 vinta da Rafal Andrzej Nordwing A.S.D. LBM Sport (02:00:43) mentre fra le donne ha trionfato Sofia Porokhnavets Salom Italia (02:15:33).

La manifestazione sportiva è stata organizzata egregiamente dalla Società Isola Sacra, con la partecipazione di circa 1.400 runners (arrivati 1.270) in rappresentanza di un centinaia di società del centro Italia.

A differenza della giornata pessima di sabato a causa dei temporali i concorrenti hanno potuto gareggiare per fortuna con il bel tempo, senza pioggia e vento.

L’esperto speaker Roberto De Benedictis, non si è limitato a commentare l’evento ma ha trasformato l’evento sportivo in un’esperienza collettiva e di aggregazione.

