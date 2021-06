Alla Cervelletta torna il Cinema in Piazza

Anche per il 2021 il Piccolo America annuncia, attraverso un comunicato stampa, il programma del Cinema in Piazza annunciando una novità: ad affiancare San Cosimato e la Cervelletta ci sarà il grande schermo al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia.

«Le sette coltellate inferte al ragazzo a San Lorenzo sabato scorso ci hanno fatto riflettere», dichiara Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America. «Non c’è più tempo per esitare, è il tempo di agire. In sicurezza, dobbiamo tornare a offrire servizi culturali e sociali. Bisogna distendere le tensioni sociali dando alternative e luoghi d’incontro, dove i ragazzi e le ragazze per primi, ma anche adulti e anziani, possano tornare a incontrarsi e condividere un’esperienza nel mondo reale. Solo vivendo i territori e riempiendo le piazze di iniziative culturali, come ha detto Marcellino del Bar San Calisto, potremo sanare le ferite psicologiche che la pandemia ha inferto alla nostra società, in particolare alle fasce più giovani, che avrebbero il diritto di vivere oggi i momenti più entusiasmanti e formativi della propria vita e che stanno invece subendo un contraccolpo devastante. Dobbiamo tutti assieme combattere l’isolamento giovanile, la perdita di orizzonti e di fiducia nel futuro. Questo sarà possibile solo uscendo di casa e tornando a incontrarci: sentiamo infatti la necessità, oggi più che mai, di opporci al distanziamento sociale, mantenendo quello fisico.

Nel fare questo non saremo soli, perché nonostante il faticoso cantiere del Cinema Troisi, e senza mai dubitare che saremmo tornati a montare i nostri grandi schermi, da settembre lavoriamo per riproporre e, speriamo, superare quanto già fatto nelle scorse edizioni de Il Cinema in Piazza: arriveranno sotto le stelle di Roma Ken Loach, Emir Kusturica, Carlos Reygadas, Rupert Everett, JR, Mathieu Kassovitz e in video-collegamento si uniranno a tutti noi Wim Wenders e il maestro Edgar Reitz. Ma non finisce qui, perché ad inaugurare le tre “piazze” ci saranno alcuni amici di sempre, come i fratelli D’Innocenzo, Matteo Garrone e Carlo Verdone, per continuare con le retrospettive dei film di autori come Ferzan Ozpetek, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello, tutti pronti a salire sul palco del Piccolo America. Guardando sempre all’estero a San Cosimato proietteremo la filmografia di Céline Sciamma, a Cervelletta quella Satoshi Kon in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, Wim Wenders in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Ken Loach e sempre sotto il grande casale su uno schermo di tredici metri arriveranno da Hogwarts tutti i film della saga di Harry Potter, a vent’anni dall’uscita di “La pietra filosofale”. ».

Come spiega Federico Croce, direttore generale dell’Associazione Piccolo America, «abbiamo deciso di non aspettare la rimozione del coprifuoco e di partire subito: inizieremo il 4 giugno riorganizzando gli orari delle proiezioni finché il coprifuoco sarà in vigore, permettendo il deflusso dei partecipanti entro l’orario consentito (ore 23). Per il 4, 5 e 6 giugno l’appuntamento sarà dunque alle ore 20.00. Dal 9 al 13 giugno, gli eventi con ospite inizieranno alle 20.30 mentre quelli senza ospite alle 21.15. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni».

«Anche quest’anno», continua Federico Croce, «l’ingresso sarà consentito solo su prenotazione, tramite registrazione sul sito adibito allo scopo . Sul sito si potrà prenotare la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus».

Per questa edizione i ragazzi del Piccolo America hanno provato a fare un salto qualitativo nella programmazione, tentando di maturare il percorso compiuto finora nell’audiovisivo. Ma come vedrete, il programma 2021 ha anche una forte caratterizzazione volta al dibattito su temi politici e sociali: il microfono durante gli incontri è sempre aperto.

Aggiunge inoltre Valerio Carocci: «Siamo inoltre molto felici perché quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, grazie alla nostra denuncia e alla conseguente misura cautelare imposta dall’Antitrust, a febbraio avevamo ottenuto dalle case di distribuzione già l’80% dei film necessari per questa estate. Abbiamo finalmente potuto programmare tutti i titoli che desideravamo proiettare. Speriamo perciò di aver contribuito a scardinare un sistema che stava iniziando a tagliare le gambe a tutti gli eventi cinematografici gratuiti sul territorio nazionale. Sappiamo tuttavia che questa battaglia non è finita, e forse non finirà mai, e proprio per questo abbiamo da mesi attivato un osservatorio legale con cui ogni giorno monitoriamo che altre realtà d’Italia non si vedano negare i film di retrospettiva – ovviamente a fronte di un equo compenso – per eventi culturali gratuiti».

IL PROGRAMMA ALLA CERVELLETTA

– 10 giugno – MATTEO GARRONE, MARCO SPOLETINI, MASSIMO CANTINI PARRINI, DIMITRI CAPUANI e MASSIMO CECCHERINI presentano PINOCCHIO di Matteo Garrone (2019, 125 min)

– 11 giugno – KES di Ken Loach (1969, 111 min)

– 12 giugno – SIMONE SPADA, CLAUDIO AMENDOLA, BARBORA BOBULOVA, SILVIA D’AMICO e CATERINA SHULA presentano HOTEL GAGARIN di Simone Spada (2018, 94 min)

– 13 giugno – HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE di Chris Columbus (2001, 152 min)

– 16 giugno – RIFF-RAFF – MEGLIO PERDERLI CHE TROVARLI di Ken Loach (1991, 95 min)

– 17 giugno – LA LETTERA SCARLATTA di Wim Wenders (1973, 90 min)

– 18 giugno – TERRA E LIBERTÀ di Ken Loach (1995, 109 min)

– 19 giugno – ALICE NELLE CITTÀ di Wim Wenders (1974, 113 min)

– 20 giugno – HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI di Chris Columbus (2002, 161 min)

– 23 giugno – PIOVONO PIETRE di Ken Loach (1993, 90 min)

– 24 giugno – FALSO MOVIMENTO di Wim Wenders (1975, 103 min)

– 25 giugno – MY NAME IS JOE di Ken Loach (1998, 105 min)

– 26 giugno – L’AMICO AMERICANO di Wim Wenders (1977, 128 min)

– 27 giugno – HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN di Alfonso Cuarón (2004, 142 min)

– 30 giugno – PERFECT BLUE di Satoshi Kon (1997, 81 min)

– 1 luglio – VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA di Ken Loach (2006, 127 min)

– 2 luglio – IL MIO AMICO ERIC di Ken Loach (2009, 116 min)

– 3 luglio – IL CIELO SOPRA BERLINO di Wim Wenders (1987, 130 min)

– 4 luglio – HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO di Mike Newell (2005, 157 min)

– 7 luglio – MILLENNIUM ACTRESS di Satoshi Kon (2001, 87 min)

– 8 luglio – MARCO BECHIS presenta GARAGE OLIMPO (1999, 98 min) e HIJOS (2002, 92 min) – Modera CRISTIANA CIMINO

– 9 luglio – JIMMY’S HALL di Ken Loach (2014, 109 min)”

– 10 luglio – WIM WENDERS presenta in video-collegamento PARIS, TEXAS di Wim Wenders (1984, 145 min)

– 11 luglio – HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE di David Yates (2007, 138 min)

– 14 luglio – TOKYO GODFATHERS di Satoshi Kon (2003, 90 min)

– 15 luglio – KEN LOACH presenta SWEET SIXTEEN di Ken Loach (2002, 106 min)

– 16 luglio – HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE di David Yates (2009, 153 min)

– 17 luglio – BUENA VISTA SOCIAL CLUB di Wim Wenders (1999, 105 min)

– 18 luglio – HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE I di David Yates (2010, 146 min)