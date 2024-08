Allerta gialla nel Lazio per il 18 agosto 2024

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla da domani mattina, domenica 18 agosto 2024 e per le successive 24-36 ore.

Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Ordinaria criticità idrogeologica per temporali è prevista in tutte e 7 le zone in cui è suddiviso il territorio della Regione Lazio.

Per ogni emergenza si farà riferimento alla Sala Operativa Regionale al numero 803 555.

Bollettini e Allertamenti consultabili online alla pagina https://protezionecivile.regione.lazio.it/bollettini-allertamenti

