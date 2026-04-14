Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: arrivano piogge e temporali

Scatta l’allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio. A partire dalle prime ore di domani, mercoledì 15 aprile, e per le successive 18-24 ore, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio regionale.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno generalmente di intensità debole, ma non si escludono locali accumuli moderati, soprattutto nelle aree più esposte.

Una situazione che invita alla prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle zone soggette ad allagamenti, con possibili disagi legati alla viabilità e ai trasporti.

Le autorità raccomandano di prestare attenzione agli aggiornamenti e di adottare comportamenti prudenti nelle ore interessate dal maltempo.

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