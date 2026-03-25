Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: vento, mareggiate e temporali

Il cielo sopra la Capitale e nel Lazio si prepara a voltare pagina. La Protezione Civile ha proclamato una allerta meteo di colore giallo, valida per le prossime 36 ore, annunciando un peggioramento atmosferico.

Dalla serata di oggi, mercoledì 25 marzo, un sistema perturbato proveniente da Nord-Ovest porterà venti di burrasca forte e mareggiate lungo tutto il litorale.

Ma sarà nella giornata di, giovedì 26 marzo, che il maltempo mostrerà tutta la sua potenza: temporali isolati ma intensi, fulmini frequenti e raffiche di vento che metteranno a dura prova la viabilità e le infrastrutture.

La prudenza prima di tutto

La Protezione Civile invita cittadini e istituzioni a non sottovalutare il rischio. Ecco i principali consigli diffusi per evitare incidenti e danni:

Strutture mobili e balconi: gazebo, tendoni, impalcature e vasi devono essere messi in sicurezza per prevenire danni a persone o cose.

Aree verdi e parchi: vietato sostare o attraversare zone alberate: la siccità degli ultimi giorni ha indebolito i rami, aumentando il rischio di caduta.

Alla guida: attenzione massima per chi utilizza moto, caravan o veicoli telonati. Le raffiche laterali possono provocare sbandamenti improvvisi, soprattutto sulle strade extraurbane e sui ponti.

Litorale: evitare pontili, moli e coste esposte a Nord-Ovest, dove le onde potranno raggiungere altezze significative.

La Protezione Civile raccomanda a tutti di seguire aggiornamenti costanti, limitare gli spostamenti non necessari e segnalare eventuali situazioni di emergenza.

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