Allerta Meteo gialla per lunedì 23 settembre

Dalla mattina di lunedì 23 settembre 2024 e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato Allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali in tutta la regione.

Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙