Allo Spazio Diamante il Festival inDivenire

Dopo il grande successo di pubblico e critica delle prime due edizioni è aperto il Bando di Partecipazione alla terza edizione del Festival inDivenire, l’ormai atteso evento nato nel 2017 dalla volontà di Alessandro Longobardi e con la direzione artistica di Giampiero Cicciò. La manifestazione si svolgerà presso lo Spazio Diamante dal 24 settembre al 13 ottobre.

Il Festival inDivenire, organizzato da O.T. I. – Officine del Teatro Italiano, il consorzio presieduto da Longobardi, ha come evento centrale il “Premio inDivenire per il Teatro e la Danza” che nasce con lo scopo di individuare e valorizzare nuove opere presentate in forma di studio che grazie al premio diventeranno spettacoli completi.

Il Festival intende dare visibilità all’intensa e vivace attività condotta soprattutto dalle nuove generazioni. Oltre al Premio rivolto a compagnie e artisti con esperienza (senza un limite di età), da quest’anno OTI promuove la prima edizione del “Festival inDivenire – Lazio per il Teatro” allo scopo di sostenere la crescita artistica di attori diplomati da non più di 5 anni nelle Accademie/Scuole di teatro di chiara fama con sede nella Regione Lazio. Ci saranno anche nuovi premi per i visual e per la promozione sul web.

Tra gli ospiti delle passate edizioni: Luciana Savignano, Fabrizio Gifuni, Anna Bonaiuto, Daniele Salvo, Alvia Reale, Peppino Mazzotta, Graziano Piazza, Giuseppe Manfridi.

Il direttore artistico Giampiero Cicciò: “Eccoci alla terza edizione del Festival inDivenire! Quando Alessandro Longobardi, che ringrazio ancora per la fiducia accordatami, mi ha proposto di curare la direzione artistica di un festival da realizzare allo Spazio Diamante, ho riflettuto a lungo confrontandomi con molti teatranti. Alla fine, facendo una sintesi delle mie considerazioni e di quelle ascoltate, ho strutturato il premio ricordando i miei esordi e gli esordi di coloro che lavorano nel teatro e nella danza. Ho pensato anche ad anni più recenti quando il mio cassetto pullulava di idee che spesso non trovavano possibilità di attuazione: avere un progetto, un’intuizione, senza poter sperimentare nulla, è sempre sconfortante. Da qui l’obiettivo del Premio inDivenire: trasformare un’idea, uno studio, la visione di un testo, in spettacolo”.

La richiesta di partecipazione al Festival inDivenire dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23.00 del 10 luglio 2019, esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo info@festivalindivenire.it

La valutazione di ogni progetto, nelle diverse categorie e sezioni, sarà affidata alle giurie e al pubblico in sala.

Il valore artistico sarà il primo criterio di valutazione per la selezione dei progetti. Si esamineranno inoltre le qualità degli studi presentati, in termini di potenzialità di una messinscena finale, partendo dai contenuti, dall’originalità del progetto e dal talento dei partecipanti.

INFO

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina 230B tel: 066794753

www.spaziodiamante.it

www.festivalindivenire.it

info@spaziodiamante.it

promozioni@salaumberto.com

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino