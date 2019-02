Altre due lezioni del prof. Antonio Saccà il 19 e 20 febbraio 

Proseguono, senza soste, le lezioni del Prof. Antonio Saccà, del seminario dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”.

Infatti, martedì, 19 febbraio 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 20 febbraio 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (con possibilità di parcheggio interno) il Professore ci parlerà di: “Storia dell’Inghilterra: seconda parte. Dalla regina Vittoria ad Elisabetta II^. Gloria e declino della Gran Bretagna. Problematiche della brexit”.

Dopo aver parlato, nella precedente lezione, tra l’altro, di Enrico VIII e della regina Vittoria, proseguiremo il percorso fino ai giorni nostri, attraverso l’importante ruolo dell’Inghilterra nella I e nella II guerra mondiale, fino ad arrivare all’attuale regina, la più longeva di sempre in Inghilterra, Elisabetta II (sul trono dal 6 febbraio 1952) e, come detto nel titolo, ai problemi della brexit.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Nelle immagini (tratte da internet): W. Churcill ed Elisabetta II

Pericle Eolo Bellofatto