Altre due lezioni del Seminario “Eroi. Santi. Capi. Dannati”

Martedì 15 ottobre 2019, alle ore 17.00, presso il centro anziani Portonaccio, in Roma, via F. Meda 147 e mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 17.00, anziché, come di consueto alle 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri” (con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76 e con possibilità di parcheggio interno), il Prof. Saccà, dopo averci letteralmente entusiasmato, nelle lezioni precedenti, con la Grecia di Pericle, Milziade e Leonida, ci parlerà, questa volta, di “CARTAGINE: Annibale. Roma. Scipione l’Africano”.

Annibale è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie, durante la seconda guerra punica e definito, da alcuni, “il più grande generale dell’antichità”.

La seconda guerra punica (chiamata, fin dall’antichità, anche “guerra annibalica”), fu combattuta tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C., prima in Europa e successivamente in Africa.

Publio Cornelio Scipione Africano, invece, noto anche semplicemente come Scipione l’Africano, è stato un politico e militare romano, appartenente alla gens Cornelia.

Pericle Eolo Bellofatto