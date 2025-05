Ama a “Race For The Cure 2025”

Ama è presente con un suo stand a “RACE FOR THE CURE 2025”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno, giunta alla sua 26a edizione, che si svolge per quattro giorni nel villaggio al Circo Massimo.

La municipalizzata per l’ambiente è partner della maratona con uno stand e attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale alle scolaresche romane attraverso Amaperlascuola, il programma di attività che mira ad avvicinare gli studenti ai temi dell’ambiente e aiutare i docenti nel fondamentale compito di educare i giovani alla sostenibilità, attraverso la conoscenza del ciclo dei rifiuti e la consapevolezza dei comportamenti virtuosi che tutti i cittadini, di oggi e di domani, devono mettere in pratica.

In particolare, durante la giornata di ieri, è stata la volta di Rifiuti in gioco, un minitorneo a squadre che coinvolge i più piccoli con giochi motori che aiutano a capire e memorizzare i principi fondamentali del riciclo e della raccolta differenziata, mentre oggi è la volta di Sindaci per un giorno, un gioco di ruolo a gruppi per coinvolgere i ragazzi nella gestione dei rifiuti simulando un dialogo istituzionale tra Giunta comunale, la Commissione Ambiente, la Commissione Economica e quella sociale, analizzando così tutti gli aspetti e gli impatti del tema.

Ama supporta la manifestazione anche dal punto di vista operativo: sono stati consegnati 50 bidoncini per la raccolta differenziata di tutte le frazioni. Inoltre, una task force composta da circa 30 tra operatori e preposti con il supporto di 10 mezzi speciali (spazzatrici e veicoli a vasca per la raccolta dei rifiuti) provvede ad effettuare la pulizia del perimetro delle strade intorno al Circo Massimo ed interessate dalla manifestazione. L’area continuerà ad essere monitorata con interventi di rifinitura fino al suo completo ripristino, con lo smontaggio delle strutture.

“Grandi manifestazioni come “RACE FOR THE CURE 2025” – dichiara Bruno Manzi, Presidente Ama – sono per noi preziose occasioni per avvicinare scuole, famiglie, cittadine e cittadini e coinvolgerli nei nostri laboratori dedicati all’educazione ambientale. In questo modo abbiamo la possibilità di informare e sensibilizzare su come intraprendere comportamenti ambientalmente virtuosi, indispensabili per preservare la salute dell’ambiente e della persona”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.