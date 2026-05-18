Amaniel Freedom e Paola Salvatori dominano la Castel Romano Joyrun

In una mattinata rigida ma che, con il trascorrere delle ore, ha visto aumentare la temperatura si è svolta la Castel Romano Joyrun 2026.

La manifestazione sportiva è stata organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport Team e Zeus come sponsor tecnico, con la partenza nell’area di Castel Romano Designer Outlet.

Su un percorso ricavato nelle strade del IX Municipio di Roma, si sono corse la gara di 10 km competitiva, la non competitiva di 9.9 e la Fun Rumo da 5 km.

Partenza è arrivo in via del Ponte di Piscina Cupa, il segnale di stato effettuato da Andy Diaz triplice medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e fresco Campione del Mondo indoor, accompagnato dal suo allenatore Fabrizio Donato ex triplista ed ex lunghista Italiano medaglia di bronzo alle olimpiadi di Londra 2012.

Dal primo giro Amaniel Freedom aveva accumulato un vantaggio sugli inseguitori che faceva già presagire la sua vittoria, mentre al primo giro Paola Salvatori era seguita dall’atleta Urania Hanna Bergstrom. La conclusione: vittoria di Amaniel Freedom tra gli uomini e Paola Salvatori tra le donne.

Così al traguardo tra uomini: 1 Amanel Freedom ERI X Solid Sport LAB ASD 00:30:58 – 2 Michele Prova ITA Saroli Club SRL SSD 00:31:35 – 3 Alessio Ursitti ITA A.S.D. Running 00:33:13 – 4 Pasquale Roberto Rutigliani 00:33:13.

Fra le donne; 1 Paola Salvatori ITA U.S. Roma 83 00:37:00 – 2 Hanna Bergstrom SWE. Tureberg FK 00:37:08 – 3 Isabella Papa ITA, S:S Lazio Atletica Leggera 00:37:53 – a pari merito con Giulia Giambartolomei ITA Piano Ma Arriviamo SSD A RL 00:37:53.

Sul podio degli atleti paralimpici, nell’ordine: Emanuele Colombi (Piano ma Arriviamo in 48:09 ) e Giuseppe Ruocco (Piano ma arriviamo) in 48:42.

In campo femminile Cristina Becacrini (Villa de Sanctis) in 55:44 e Stefania Cacacmo (Villa de Santcis) in 55:44 e Ada Maria Ammirarta (Piano ma arriviamo) in 1:10:50.

Classifiche di Società: la squadra organizzatrice LBM Sport ha rinunciato sportivamente al premio lasciando il Podio a Piano ma Arriviamo, seguitto da Bancari Romani e Italia Running.

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