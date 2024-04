Animali, Ferraro (CG): Bene nomina garante, ora commissione etica e ampliamento di Muratella con Ospedale Veterinario

“Dopo la nomina della Garante per la tutela degli animali alla quale rinnoviamo il nostro buon lavoro, il passo successivo dovrà essere quello di insediare una commissione etica all’interno di Roma Capitale, nel Dipartimento Tutela Ambientale e Animale, per valutare, tramite criteri scientifici e veterinari, quei casi critici e di sofferenza per i cani e i gatti presenti nelle strutture comunali. – afferma il consigliere capitolino e delegato alla tutela Animale di Città Metropolitana della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro –

È di fondamentale importanza infatti avvalersi dell’ausilio di professionalità veterinarie per garantire il supporto migliore possibile ai nostri amici a quattro zampe che non hanno ancora la fortuna di avere una famiglia che li accolga.

Ricordiamo a tal proposito, come annunciato dal Sindaco e dall’Assessora Alfonsi che ringrazio, che nei prossimi mesi partiranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spazi all’interno del canile di Muratella anche al fine di realizzare la costruzione dell’ospedale pubblico veterinario così da dare ai cani e gatti di Roma Capitale assistenza veterinaria specialistica h24 direttamente all’interno della struttura pubblica.

Prosegue quindi l’impegno di questa amministrazione, tramite atti concreti e tangibili, per garantire l’assistenza migliore possibile agli animali in attesa di affidamento”, conclude il consigliere Ferraro.

