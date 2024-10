Antenna 5G vicina a case e asili: i residenti di Monte del Marmo alzano la voce

Oggi mercoledì 16 ottobre, i residenti del consorzio San Luigi di Monte del Marmo si riuniranno in Piazza del Campidoglio per lanciare un appello all’opinione pubblica riguardo ai pericoli dell’inquinamento elettromagnetico e alla salute dei cittadini.

L’occasione è l’installazione di una nuova antenna 5G, un tema che ha acceso le preoccupazioni di una comunità già segnata da gravi problemi di salute.

Una comunità in allerta:

“La preoccupazione tra i residenti è palpabile,” dichiara Vincenzo Moccia, presidente del consorzio. “Abbiamo assistito a numerosi casi di leucemia e tumori tra i nostri vicini. La gente ha paura e io sento il dovere di muovermi in risposta a queste ansie.”

Il motivo della protesta risiede nella decisione di una multinazionale di installare un’antenna a soli 150 metri dalle abitazioni, vicino a un asilo nido e a un pensionato.

Una scelta che ha sollevato un’ondata di indignazione tra i residenti, che si sono mobilitati sin dal momento dell’annuncio, culminando in un acceso confronto verbale con gli operai della ditta responsabile, avvenuto lo scorso luglio.

Una lotta per la salute:

La questione non è solo una battaglia contro l’installazione di una nuova antenna, ma è diventata simbolo di una lotta più ampia per la salute e il benessere della comunità. “Non possiamo rimanere in silenzio mentre la nostra salute viene messa in gioco. Ci sono troppe incognite riguardo ai rischi legati all’esposizione alle onde elettromagnetiche, e vogliamo essere ascoltati!” afferma un altro residente, esprimendo la frustrazione e la determinazione del gruppo.

Insomma, circa 50 persone parteciperanno alla manifestazione odierna in Piazza del Campidoglio per esprimere il loro dissenso e chiedere che le autorità competenti prendano in considerazione i legittimi timori dei cittadini. “Vogliamo soluzioni e maggiori controlli, non solo parole. La salute pubblica deve essere prioritaria!” concludono i residenti, uniti nella loro richiesta di attenzione e protezione.

