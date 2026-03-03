Antenne, stop alla “caccia al tesoro”: dal Municipio X la richiesta di una mappa pubblica online
La proposta, firmata dai consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, impegna il minisindaco a sollecitare il comune per la creazione di un portale dedicato
Individuare una stazione radio base nel proprio quartiere non sarà più una caccia al tesoro tra le pagine dell’Albo Pretorio o i meandri dei siti municipali.
La proposta, firmata dai consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, impegna il Presidente del Municipio X a sollecitare il Sindaco Gualtieri per la creazione di un portale dedicato che metta ordine nel caos informativo attuale.
Una mappa contro la frammentazione
Il cuore del provvedimento è la realizzazione di una mappa interattiva georeferenziata.
Uno strumento che permetterà a cittadini, comitati e associazioni di visualizzare con un click:
-
Impianti esistenti: la localizzazione esatta di tutte le antenne già attive.
-
Pratiche in corso: le richieste appena presentate e quelle in fase di autorizzazione.
-
Stato dell’arte: un aggiornamento costante sull’avanzamento dei procedimenti burocratici.
Tecnologia a “costo zero”
Secondo i promotori, la realizzazione di questa “dashboard della trasparenza” non peserà sulle casse comunali. Il progetto prevede infatti l’utilizzo di tecnologie web già in uso nella Pubblica Amministrazione e la valorizzazione dei contratti informatici già attivi presso Roma Capitale.
“Si tratta di una riorganizzazione efficiente delle risorse digitali esistenti per garantire uniformità e tracciabilità dei dati”, spiegano i consiglieri M5S.
Benefici per l’Amministrazione
Oltre al diritto all’informazione per i residenti, la piattaforma centralizzata dovrebbe snellire il lavoro degli uffici pubblici. Nel medio periodo, si prevede una drastica riduzione delle richieste di accesso agli atti (FOIA), poiché i dati saranno già pubblici e consultabili, liberando il personale amministrativo da lunghe ricerche documentali.
Con questo atto, il Municipio X chiede formalmente al Campidoglio di esportare questo modello di “controllo diffuso” su scala cittadina, rendendo Roma una capitale più moderna e consapevole dell’impatto tecnologico sul proprio territorio.
