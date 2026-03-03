Categorie: Politica Urbanistica e Territorio
Municipi: , , | Quartiere:

Antenne, stop alla “caccia al tesoro”: dal Municipio X la richiesta di una mappa pubblica online

La proposta, firmata dai consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, impegna il minisindaco a sollecitare il comune per la creazione di un portale dedicato

C.F. - 3 Marzo 2026

Individuare una stazione radio base nel proprio quartiere non sarà più una caccia al tesoro tra le pagine dell’Albo Pretorio o i meandri dei siti municipali.

La proposta, firmata dai consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, impegna il Presidente del Municipio X a sollecitare il Sindaco Gualtieri per la creazione di un portale dedicato che metta ordine nel caos informativo attuale.

Una mappa contro la frammentazione

Il cuore del provvedimento è la realizzazione di una mappa interattiva georeferenziata.

Uno strumento che permetterà a cittadini, comitati e associazioni di visualizzare con un click:

  • Impianti esistenti: la localizzazione esatta di tutte le antenne già attive.

  • Pratiche in corso: le richieste appena presentate e quelle in fase di autorizzazione.

  • Stato dell’arte: un aggiornamento costante sull’avanzamento dei procedimenti burocratici.

Tecnologia a “costo zero”

Secondo i promotori, la realizzazione di questa “dashboard della trasparenza” non peserà sulle casse comunali. Il progetto prevede infatti l’utilizzo di tecnologie web già in uso nella Pubblica Amministrazione e la valorizzazione dei contratti informatici già attivi presso Roma Capitale.

“Si tratta di una riorganizzazione efficiente delle risorse digitali esistenti per garantire uniformità e tracciabilità dei dati”, spiegano i consiglieri M5S.

Benefici per l’Amministrazione

Oltre al diritto all’informazione per i residenti, la piattaforma centralizzata dovrebbe snellire il lavoro degli uffici pubblici. Nel medio periodo, si prevede una drastica riduzione delle richieste di accesso agli atti (FOIA), poiché i dati saranno già pubblici e consultabili, liberando il personale amministrativo da lunghe ricerche documentali.

Con questo atto, il Municipio X chiede formalmente al Campidoglio di esportare questo modello di “controllo diffuso” su scala cittadina, rendendo Roma una capitale più moderna e consapevole dell’impatto tecnologico sul proprio territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati