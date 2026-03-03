Antenne, stop alla “caccia al tesoro”: dal Municipio X la richiesta di una mappa pubblica online

Individuare una stazione radio base nel proprio quartiere non sarà più una caccia al tesoro tra le pagine dell’Albo Pretorio o i meandri dei siti municipali.

La proposta, firmata dai consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, impegna il Presidente del Municipio X a sollecitare il Sindaco Gualtieri per la creazione di un portale dedicato che metta ordine nel caos informativo attuale.

Il cuore del provvedimento è la realizzazione di una mappa interattiva georeferenziata.

Uno strumento che permetterà a cittadini, comitati e associazioni di visualizzare con un click:

Secondo i promotori, la realizzazione di questa “dashboard della trasparenza” non peserà sulle casse comunali. Il progetto prevede infatti l’utilizzo di tecnologie web già in uso nella Pubblica Amministrazione e la valorizzazione dei contratti informatici già attivi presso Roma Capitale.

Oltre al diritto all’informazione per i residenti, la piattaforma centralizzata dovrebbe snellire il lavoro degli uffici pubblici. Nel medio periodo, si prevede una drastica riduzione delle richieste di accesso agli atti (FOIA), poiché i dati saranno già pubblici e consultabili, liberando il personale amministrativo da lunghe ricerche documentali.

Con questo atto, il Municipio X chiede formalmente al Campidoglio di esportare questo modello di “controllo diffuso” su scala cittadina, rendendo Roma una capitale più moderna e consapevole dell’impatto tecnologico sul proprio territorio.

