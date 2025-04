Anziani, malati, disabili: la lunga battaglia degli inquilini contro le vendite Ater

Hanno lasciato i loro appartamenti di via Pincherle e via dei Colli Portuensi alle prime luci dell’alba. Con passo lento, alcuni con le stampelle, altri spingendo le carrozzine.

Si sono dati appuntamento sul Lungotevere, davanti alla sede dell’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Roma. In mano, cartelli e lettere ricevute poche settimane fa: quelle che annunciavano la vendita all’asta delle case popolari in cui vivono da decenni.

Tra loro c’è chi ha superato i novant’anni, chi è gravemente malato, chi tira avanti con una pensione minima. Eppure, nonostante tutto, non hanno esitato a scendere in strada. Perché in gioco c’è molto più di un tetto: c’è la dignità, il diritto a vivere la vecchiaia senza la paura costante di uno sfratto.

All’incontro con i vertici Ater ha partecipato anche una delegazione dei due municipi coinvolti. Ma la doccia fredda è arrivata presto: nessuna marcia indietro.

Se gli inquilini non compreranno gli appartamenti – a un prezzo scontato del 20% ma comunque insostenibile per molti – le case finiranno all’asta. E con esse, la certezza di un futuro.

«L’Ater si comporta come un’azienda privata, dimenticando la sua missione sociale», ha denunciato il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti.

Un’affermazione condivisa anche dal responsabile capitolino per il Giubileo della Partecipazione, Andrea Catarci: «Se davvero si vuole tornare indietro, servono indicazioni chiare dalla Regione Lazio. Altrimenti, stiamo sbattendo per strada persone tra i 65 e i 96 anni, che non hanno mai mancato un affitto».

La tensione è alle stelle. Alcuni inquilini raccontano di aver accusato malori alla ricezione della famigerata lettera.

Una donna, la signora Paola, ha ammesso di aver persino pensato al suicidio. Un altro, malato terminale, teme di morire lontano da quella che chiama casa da oltre quarant’anni.

L’Ater aveva acquisito quegli immobili nel 2009, sottraendoli alla speculazione immobiliare. Oggi li rimette sul mercato per “ragioni di risanamento economico-finanziario”. Ma la domanda che aleggia su via della Pisana – sede della Regione – è una sola: a quale costo umano?

Molti degli inquilini non hanno nemmeno un contratto regolare. Se l’appartamento finisce all’asta e viene acquistato da un nuovo proprietario, non avranno diritto a nulla. Solo una porta chiusa in faccia.

La protesta, dopo l’incontro di lunedì, continua: oggi è previsto un consiglio straordinario nel XII Municipio, mentre per il 5 maggio si attende la commissione Urbanistica regionale, dove una delegazione dei residenti sarà ascoltata.

A rappresentarli, anche consiglieri comunali e presidenti di commissione: «Non li lasceremo soli», assicurano Valeria Baglio (Pd) e Yuri Trombetti. «Chiediamo alla Regione un intervento immediato per tutelare il diritto alla casa».

