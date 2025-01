Aperte le iscrizioni al “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” per l’anno 2025

Sono aperte le iscrizioni, per l’anno 2025, al “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli”. L’annuncio è del Presidente e del Consiglio Direttivo che fornisce un serie di altre utili informazioni.

La quota resta invariata in euro 5.00 annui, per i quali verrà rilasciata apposita ricevuta; oltre alla tessera di iscrizione, gentilmente offerte da HF Immobiliare, di via R. Simoni 42.

Chi vuole rinnovare l’iscrizione e chi vuole iscriversi ex novo può rivolgersi: al Presidente, Pericle E. Bellofatto (340/4570618) o ad un altro dei Consiglieri o delle Consigliere in carica: Cantelli Dolores, Di Nuzzo Antonio, Grattarola Pietro, Kaczko Sergio e Misuraca Teresa, comunicando, laddove non forniti per iscrizione precedente, tutti i dati anagrafici.

Si ricorda ai lettori interessati che quest’anno in primavera, durante la consueta assemblea annuale, oltre a discutere e approvare il bilancio consuntivo 2024 e quello preventivo 2025 e riferire sulle attività svolte nel 2024 e di quelle in programma per il 2025, ci saranno le votazioni per la nomina del nuovo “Consiglio Direttivo”, il quale procederà, successivamente, alla nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, come previsto dallo Statuto.

Potranno votare e candidarsi soltanto coloro che risulteranno regolarmente iscritti prima delle votazioni.

Il Comitato si occupa delle problematiche sia del lato di largo Beltramelli, Cave di Pietralata, Marcotti, De Ritis, Simoni, Morello, Vicolo del Casale Galvani, Camesena, Vacuna, Tedeschi, Meda, Durantini, sia del lato mercato di San Romano, Bertarelli, Caneva, Cartella, Molajoni, Pesci, Ottoboni; in ambedue i casi anche di tutte le altre strade limitrofe non citate.

Il Presidente Bellofatto ed il Consiglio Direttivo ringraziano anticipatamente e porgono ai lettori gli auguri di un felice 2025, che sia pieno di «Pace, Salute e Serenità», con la speranza di lasciarci alle spalle tutte le guerre in corso ed ogni altro impedimento per una vita serena. Inoltre, aggiunge, se pensate che il loro operato sia stato soddisfacente, vi invitano a far iscrivere altri parenti, amici e conoscenti.

