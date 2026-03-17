Appio Latino, parchetto nel degrado a via Gela: esposto di Forza Italia contro la “zona franca”

La tensione è ormai alle stelle in via Gela, nel quadrante sud-est di Roma. Quello che doveva essere uno spazio di collegamento e vivibilità tra via Gela e via Adria si è trasformato, secondo residenti e opposizione, in un punto critico segnato da degrado, rumori e illegalità.

Ora gli esponenti di Forza Italia del Municipio VII hanno deciso di passare all’azione, presentando un esposto formale alle autorità per chiedere interventi urgenti e lo smantellamento di quella che definiscono senza mezzi termini una “zona franca”.

Notte fuori controllo: petardi, musica e lanci di bottiglie

Il quadro descritto è pesante: bottiglie lanciate contro i palazzi, esplosioni notturne e concerti rap non autorizzati che si protraggono fino a tarda notte.

A denunciare la situazione sono i consiglieri Francesco Carpano, Giovanni Cedrone e Fabio Santonoceto, che parlano di residenti esasperati e di una convivenza ormai compromessa.

L’esposto è stato inviato a Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, con la richiesta di verifiche immediate.

Il nodo mai sciolto: il caso Cogesa

Alla base del degrado, secondo i denuncianti, c’è un intricato stallo burocratico legato al Programma Urbano Parcheggi (PUP), gestito dalla società Cogesa.

Da anni, infatti, resta irrisolta la questione della gestione e manutenzione dell’area sopra i parcheggi interrati: un limbo amministrativo tra Roma Capitale, Municipio VII e soggetto costruttore.

Un vuoto che, accusano gli esponenti azzurri, avrebbe favorito il progressivo abbandono dello spazio.

Accuse alla Giunta

Nel mirino anche l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, accusata di non aver ancora trovato una soluzione concreta allo stallo.

Secondo l’opposizione, l’assenza di una regia chiara avrebbe trasformato l’area in terreno fertile per degrado urbano e fenomeni di malamovida.

Le richieste: sicurezza e chiarezza

L’esposto chiede interventi su più livelli:

verificare la destinazione urbanistica e la titolarità dell’area

controllare la regolarità degli eventi musicali ( permessi e diritti )

monitorare i rischi legati all’uso di petardi e materiali esplosivi

Parallelamente, in sede politica è stata chiesta la convocazione urgente della Commissione Mobilità, con l’obiettivo di sbloccare il nodo amministrativo e restituire decoro a una zona sempre più in difficoltà.

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