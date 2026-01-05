Apre uno sportello di Coaching presso il Centro Culturale Lepetit

Da giovedì 8 gennaio 2026, presso il Centro Culturale Lepetit sito in via Roberto Lepetit 86 l’Associazione L’INCONTRO attiverà uno sportello di Coaching dedicato a chiunque voglia indagare su se stesso e migliorarsi.

Il Coaching è un metodo di sviluppo personale, che aiuta singoli individui o organizzazioni a fare chiarezza nei propri pensieri, definire i propri obiettivi ed elaborare un piano d’azione per raggiungerli.

Gli obiettivi possono essere di qualunque tipo: dalla vita familiare, affettiva e personale, all’ambiente lavorativo o, anche, scolastico. E’ rivolto a persone di tutte le età e in tutte le fasi della vita.

È un tipo di approccio che si differenzia dalla psicoterapia o dal consueling psicologico in quanto non è un servizio sanitario e, quindi, non si occupa di patologie, ma solo di potenziare il benessere individuale o di gruppo.

Inoltre, non indaga il passato alla ricerca delle possibili cause dei problemi, ma parte dallo stato presente per muoversi verso il futuro desiderato. Si occupa quindi di problemi e soluzioni, che non vengono fornite dal coach, ma esplorate in modo autonomo da chi decide di sperimentare questo percorso.

Il Coach ha un pò il ruolo della levatrice, ossia lo stesso ruolo che si attribuiva il grande filosofo greco Socrate: quello di aiutare gli altri a far emergere le proprie convinzioni, le proprie aspirazioni ed anche eventuali problematiche, al fine di trovare la strada più ecologica per la loro soluzione e il raggiungimento di uno stato desiderato percepito come preferibile dalla persona.

«Io adoro l’approccio del Coaching – dice Pamela Memé, Coach Professionista che erogherà il servizio – perché credo che non sia tanto importante focalizzarsi sulle cause di un problema, quanto elaborare un modo per uscirne. Il Coach, interrogando il proprio cliente, lo aiuta a fare chiarezza interiore e a dipanare le numerose matasse di pensieri, spesso intrecciate, che abitano la nostra mente. Una volta fatta chiarezza, la persona riesce a spostarsi dal punto problematico e inizia il suo cammino verso un futuro migliore».

«Si tratta di un servizio del tutto nuovo per la nostra associazione – ci ha detto il presidente Giorgio Grillo –. In questi anni l’Associazione L’INCONTRO è maturata molto dal punto di vista della qualità dell’offerta formativa che propone ai suoi iscritti. Oltre ai consueti percorsi culturali, infatti, da un paio d’anni abbiamo iniziato una bellissima collaborazione con alcuni docenti dell’Università di Tor Vergata, che sono venuti in associazione portando temi attualissimi, come l’intelligenza artificiale e le basi della finanza per chi volesse muovere i primi passi negli investimenti. Ora, il servizio di Pamela, offre una nuova validissima opportunità che consigliamo a tutti i nostri iscritti».

Chi volesse provare il metodo del Coaching può contattare la segreteria al numero telefonico 06 87081363 o scrivere al seguente indirizzo email: culturalepetit@gmail.com e fissare un appuntamento.

