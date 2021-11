Arriva “Il Mago in vetrina”, contest dedicato alle giovani promesse della magia

Arriva la VII edizione de “Il Mago in vetrina”, il contest apripista dello show “Abracadabra la Notte dei Miracoli”, l’evento internazionale che farà tappa nuovamente a Roma dal 26 dicembre al Teatro Ghione per la gioia degli appassionati. Lo stupore e la meraviglia che si provano di fronte ad una perfomance magica sono un po’ come quel senso di atmosfera speciale che caratterizza il periodo natalizio perché le emozioni che scaldano il cuore, o lo rallegrano, sono stati mentali collegati a stimoli personali da condividere spesso con tutta la famiglia.

Ed ecco che il 26 novembre, dalle ore 18.00, grandi e piccini, estimatori e curiosi, sono invitati ad assistere all’originale appuntamento dedicato alle giovani promesse dell’illusionismo, e ai maghetti in erba di ogni età, che potranno prendere parte gratuitamente al contest “Il Mago in vetrina”, in collaborazione con il Club Magico Italiano sezione Lazio diretto da Riccardo Bramati, e mettere in scena i loro numeri proprio dietro la vetrina di Eclectica, il museum shop storico tra i più importanti d’Europa con sede a Roma in via Aquiro 70. In palio per il vincitore l’Asso d’argento 2021. Ad accogliere i concorrenti del contest il duo internazionale “Disguido”, al secolo Guido Marini e Isabella Zanivan, perfetti padroni di casa di una giornata super magica e tra l’altro fondatori, insieme a Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno e Gigi Speciale, dell’attesissimo spettacolo “Abracadabra la Notte dei Miracoli”, in scena dal 26 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022, con un cast stellare composto da 7 campioni internazionali di Magia pronti a sorprendere il pubblico con i loro fantastici prodigi.

www. https://abracadabrashow.it/