Arriva la pioggia su Roma e provincia: instabilità per l’ultimo weekend di Febbraio

. Le temperature saranno di 16°C, la minima di 12°C. In tal frangente rinforzeranno nettamente i venti dai quadranti meridionali e i mari risulteranno molto mossi o agitati, specie tra le province di Latina e Roma dove non si escludono delle mareggiateLe temperature massime si abbasseranno, allineandosi grosso modo a quelle tipiche per il periodo. La neve tornerà sulle cime più alte dell’Appennino in calo fin verso i 1300m entro sera.