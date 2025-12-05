Arriva “Vivi Cinema Young”: tre ingressi al cinema a 7,50 euro per i giovani di Roma

Parte venerdì 5 dicembre “Vivi Cinema Young”, la nuova iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che mette a disposizione un carnet di 3 ingressi al cinema al prezzo speciale di 7,50 euro.

Un progetto promosso da Roma Capitale attraverso l’Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, in collaborazione con ANEC Lazio e vivispettacolo.it, pensato per avvicinare ragazze e ragazzi alla visione in sala e sostenere il mondo del cinema.

Sono oltre 8.000 i biglietti acquistabili, fino all’esaurimento dei carnet disponibili, dal 5 al 31 dicembre direttamente sul sito vivispettacolo.it .

I carnet potranno essere utilizzati nelle sale aderenti di Roma dal 1° febbraio al 31 agosto 2026, dal lunedì al giovedì, offrendo ai giovani 7 mesi di possibilità per scegliere film, orari e sale in piena libertà.

“Con Vivi Cinema Young continuiamo il percorso avviato in questi anni per rendere più accessibile la cultura ai giovani. Dopo la musica e gli spettacoli dal vivo, questa iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: riportare i ragazzi nelle sale cinematografiche, offrendo loro un’occasione concreta per vivere la città e scoprire la bellezza del cinema sul grande schermo. Crediamo che cultura e socialità vadano sempre sostenute, e strumenti come questo rendono Roma una città più vicina alle esigenze delle nuove generazioni. È un modello che vogliamo consolidare e ampliare anche nei prossimi mesi” dichiara Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco per le Politiche Giovanili e presidente della commissione Bilancio.

