Arrivano i temporali nel Lazio: scatta l’allerta gialla

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un avviso di allertamento per criticità idrogeologica ed idraulica, comunicando che c’è il rischio di “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e orientali della Regione”.

Il livello di allerta è quello ‘giallo’ per tutti i bacini regionali ad eccezione di quello Costiero Sud, per il quale si resta sul livello ‘verde’. La previsione ha validità dal mattino di domani, martedì 17/06/2025 e per le successive 9-12 ore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.