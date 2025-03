Arturo Cavaliere è il nuovo direttore generale della Asl Frosinone

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha nominato oggi pomeriggio Arturo Cavaliere direttore generale della Asl Frosinone.

Il presidente Rocca ringrazia il direttore Cavaliere per il lavoro svolto alla guida dell’Azienda sanitaria locale Roma 6 e gli augura buon lavoro per il nuovo incarico alla Asl Frosinone. La nomina ha effetto immediato fino alla naturale scadenza.

Nato a Mormanno (Cosenza) l’8 gennaio 1969, è laureato in Farmacia con specializzazione in Farmacia ospedaliera. Docente universitario, è stato direttore generale alla Asl Roma 6 e direttore di Uoc presso l’Azienda ospedaliera universitaria Sant’Andrea, la Asl Viterbo e l’Istituto dermopatico immacolata – Irccs.

È presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera e componente del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche di terapie avanzate dell’Agenzia italiana del farmaco.

