As Roma, al via la stagione 2025-2026. Tutti gli approfondimenti

Ci siamo finalmente, dopo 2 mesi e mezzo di astinenza calcistica per il popolo italico pallonaro domani ricomincia il campionato di Serie A stagione 2025-2026.

In questi due mesi di cose se ne sono viste abbastanza. Cambi di allenatore in 8 delle 10 prime classificate del campionato scorso, problemi di liquidità o di fair play finanziario di alcune società, arrivi di campioni forse sul viale del tramonto come De Bruyne e Modric, qualche cessione a suon di milioni di euro di futuri o presunti campioni verso lidi più ricchi, vedi Retegui in Arabia o il giovane Leoni in Inghilterra, ma soprattutto tanta “fuffa” da dare in pasto ai tifosi che sperano sempre di vedere la propria squadra acquistare il grande campione che possa dargli la speranza di una vittoria finale. In questo la Roma e i suoi tifosi non si differenzia di certo.

La nuova triade “MA-GA-RA”, il Ds Massara, l’allenatore Gasperini e referente per la società Ranieri si sono messi al comando della società cercando di dare una sterzata a quella che negli ultimi anni, più che una società di calcio è sembrata l’armata Brancaleone con incompetenti e presuntuosi a gestire la squadra giallorossa che ha rischiato addirittura di essere coinvolta nella lotta salvezza se non fosse arrivato il “vate” Ranieri che è riuscito addirittura a portarla ad un passo dal miracolo 4 posto.

In questo periodo sotto le direttive del tecnico Gasperini, Massara ha cercato di acquistare calciatori funzionali, che la società potesse permettersi, cercando di vendere quelli che per tecnica o per ingaggio erano diventati un peso per la società.

Ad oggi l’inizio della “rivoluzione calcistica giallorossa”, paventata da Ranieri in sede di presentazione del nuovo allenatore è parzialmente iniziata. I limiti del fairplay finanziario, purtroppo, tolgono le speranze dei tifosi di vedere un calciatore di grido indossare la maglia giallorossa ma qualcosa di buono si è visto.

Sono arrivati il secondo portiere Vasquez dall’Empoli, il giovane difensore di ottime prospettive Ghilardi dal Verona, la speranza franco-marocchina El Aynaoui, Il laterale destro brasiliano Wesley, probabilmente il vero acquisto di punta fino ad ora, l’attaccante Giamaicano Bailey, di ottime speranze ma infortunato al primo allenamento, il giovane centravanti irlandese Ferguson che si giocherà il posto con Dovbyk, se l’ucraino dovesse rimanere, e una serie di prestiti tornati a Trigoria di difficile sistemazione.

Di contro hanno lasciato la maglia giallorossa: Paredes, tornato felice nella sua Argentina osannato come un eroe, gli impresentabili Kumbulla e Abdulhamid, il generoso, e nulla più, Shomurodov, Abraham che a forza di fare salti di qualità (così disse andando al Milan lo scorso campionato) si è ritrovato in Turchia al Besiktas, il fantasista Alexis Saelemaekers, che il Milan valutava una cifra spropositata per acquistarlo dopo il prestito dello scorso anno, Hummels ritirato dopo la pessima annata scorsa e qualche comprimario in prestito che non ha convinto come Nelsson e Gourna-Douath.

Alcuni calciatori, inoltre come Celik, malgrado il buon finale della stagione scorsa, Cristante e soprattutto Pellegrini, non più capitano ufficiale per volere del mister, ormai invisi alla maggioranza del pubblico romanista non li vuole proprio nessuno o vengono offerte cifre al limite del ridicolo e quindi saranno ancora un anno nella rosa giallorossa e chissà magari potranno riscattarsi e giocare spesso, soprattutto Cristante.

Ma a tenere banco in questi due mesi sono soprattutto gli acquisti e le cessioni saltate. La telenovela Sancho, ottimo attaccante esterno del Manchester United con due ultimi anni non esaltanti, forse è alla fine, un’ultima ora parla di accettazione della proposta della Roma o rottura definitiva, dopo gli sforzi enormi di Massara di venire incontro alle richieste esorbitanti del calciatore e del suo entourage. Gasperini insiste per averlo: ha più volte dichiarato che la squadra è corta soprattutto in attacco ma i miracoli senza soldi nel calcio di oggi non si fanno.

Per ora è saltata la cessione ferragostana del centrocampista Konè, forse per i malumori dei tifosi inferociti, arrivati alle orecchie dei Friedkin o forse perché 40 milioni, visti i prezzi di mercato sembravano decisamente pochi, e il miglior giocatore della squadra, insieme al portiere Svilar, blindato, speriamo, a giugno dal rinnovo del contratto, sabato dovrebbe essere in campo ancora con i colori giallorossi.

Gasperini comunque non ha torto, la squadra è sicuramente incompleta, anche alla luce delle caratteristiche del suo gioco, ma non è facile per una società che non può spendere trovare ottimi giocatori a basso costo.

Alla rosa attuale mancano sicuramente un altro centrale difensivo, un laterale sinistro di riserva perché il nuovo mister vede solo Angelino e Salah-Eddine, preso a gennaio da Ghisolfi a 8 milioni, non rientra minimamente nei suoi piano tattici, un altro centrocampista perché nel reparto nevralgico della squadra si è corti, il famoso attaccante esterno di sinistra visto che Sancho non si decide ad arrivare e poi si dovrà decidere cosa fare del centravanti ucraino Dovbyk che in questo precampionato ha offerto prestazioni non certo esaltanti e potrebbe essere sacrificato anche per fare cassa ma poi bisognerebbe trovare un centravanti titolare con pochi soldi in tasca.

Quindi mentre Massara deve cercare di fare le cosiddette “nozze con i fichi secchi” entro il 1° settembre, data di chiusura del calciomercato, inizia questo benedetto campionato e la Roma non avrà di certo un compito facile da affrontare alla prima giornata perché all’Olimpico ospiterà la sorpresa degli ultimi due anni il Bologna.

Una squadra solida che è tra le poche a non aver cambiato allenatore, ha venduto un paio di pezzi pregiati ma li ha subito sostituiti, è solida e vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno e poi a conti fatti è una diretta concorrente per i posti europei che contano.

L’Olimpico sold-out da un mese darà sicuramente una mano alla squadra giallorossa, ma si ha l’impressione che dovranno essere per primi i giocatori a darsi una mano da soli.

I tifosi però dovranno avere pazienza, perché come si è capito, la squadra è in piena costruzione, è cominciato un progetto di tre anni almeno, le difficolta finanziarie sono palesi e il cambiamento tecnico tattico non è detto che possa portare subito vittorie e bel gioco.

Squadre come il Napoli, stra-favorito dopo la vittoria dello scudetto lo scorso anno e una campagna acquisti molto importante, l’Inter con una voglia di riscatto incredibile dopo i tre trofei persi a giugno, il Milan con Allegri nuovo tecnico e con ottimi acquisti grazie a cessioni dal valore esagerato e la Juventus che comunque tra molti problemi è sempre tra le più temibili, sembrano ad oggi essere un gradino superiore alla Roma che dovrà vedersela anche con l’Atalanta, che perdendo Gasperini e Retegui e prendendo Juric forse si è indebolita, lo stesso Bologna, la Lazio, che con il mercato bloccato non ha potuto acquistare nessuno e ha rimesso Sarri in panchina, e con la Fiorentina che con Pioli come tecnico ha sta facendo una buonissima campagna acquisti.

Si prospetta, insomma, per la Roma una partenza e un anno non facile anche se mancano ancora dieci giorni scarsi per accontentare Gasperini e mettergli a disposizione una rosa più forte e poi toccherà anche a lui metterci quel qualcosa in più che ha fatto vedere nei nove anni di Bergamo.

Intanto meglio pensare alla prima partita, perché sarebbe ottimo vincerle all’esordio per dare tranquillità e fiducia alla squadra e all’ambiente tutto, radio, giornali, tv e soprattutto i tifosi, curiosi di vedere la nuova Roma, con una nuova bellissima prima maglia, desiderosi di tornare a gioire per un trofeo o anche solo per una semplice vittoria.

Appuntamento quindi a sabato alle ore 20:45 per cominciare questa nuova avventura sempre con i vessilli alti, con i colori giallorossi al vento, perché poi alla fine quello che conta è l’amore imprescindibile che i tifosi mostrano per la loro Roma.

Buon campionato a tutti

