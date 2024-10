Atac, arriva il nuovo direttore del personale: è l’ingegnere Marco Stramaccioni

L’ingegnere Marco Stramaccioni è il nuovo direttore del personale di Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma. Martedì 1° ottobre è già entrato negli uffici di via Prenestina, e domani, mercoledì 2 ottobre, sarà ufficialmente presentato ai dipendenti.

La nomina arriva dopo la selezione pubblica avviata dall’azienda la scorsa estate, con Stramaccioni scelto per guidare la direzione del personale, le relazioni industriali e la sicurezza (safety) di Atac.

Stramaccioni prende il posto di Antonio Serra, che aveva assunto il ruolo il 1° dicembre 2022 ma si era dimesso lo scorso giugno per motivi personali.

Il nuovo direttore porta con sé una vasta esperienza nonostante i suoi 44 anni. La sua carriera spazia da ruoli di responsabilità nelle risorse umane e nella sicurezza, con un’attenzione particolare alla gestione e alla leadership in ambienti complessi.

Fratello del noto allenatore e commentatore sportivo Andrea Stramaccioni, Marco si distingue per la sua formazione come ingegnere gestionale e il suo ricco background lavorativo.

Prima di approdare in Atac, il suo ultimo incarico è stato presso Aeroporti di Roma (ADR), dove per cinque anni ha ricoperto il ruolo di managing director di ADR Security, società che gestisce i servizi di sicurezza aeroportuale.

La sua esperienza nel campo della security e della gestione delle risorse umane si estende anche a importanti realtà come Autostrade per l’Italia e Atlantia, aziende con cui ha collaborato in ruoli chiave.

