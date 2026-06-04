Atac, Barbara Marinali è la nuova presidente: firmata l’ordinanza del sindaco Gualtieri

I tasselli della nuova mappa del potere e dei servizi pubblici della Capitale si incastrano alla velocità della luce.

A meno di ventiquattro ore dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione di Acea, che l’ha incoronata vice presidente con deleghe di peso ai rapporti istituzionali e regolatori, Barbara Marinali raddoppia e si prende la poltrona più rovente del trasporto pubblico romano.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato, l’ordinanza ufficiale che nomina la top manager all’interno del Consiglio di Amministrazione di Atac, designandola contestualmente alla carica di Presidente dell’azienda di via Prenestina.

La scelta del Campidoglio cade su una figura di profilo spiccatamente tecnico e istituzionale, mossa tattica per blindare le delicate relazioni tra l’azienda dei trasporti e le autorità di regolazione nazionali in vista dei cruciali cantieri giubilari e post-giubilari.

Un curriculum tra trasporti e grandi utility

Il nome di Barbara Marinali mette d’accordo i diversi anime della maggioranza capitolina grazie a un curriculum solido, cresciuto proprio all’incrocio tra la regolazione dei mercati della mobilità e la gestione operativa delle grandi aziende di pubblica utilità.

Già presidente di Acea Spa, la manager vanta una lunghissima esperienza sul fronte dei trasporti e delle infrastrutture viarie, avendo ricoperto ruoli direttivi di primo piano nei ministeri chiave e negli organismi di vigilanza del settore.

Un profilo che Gualtieri ha voluto spendere immediatamente per presidiare la municipalizzata dei trasporti più grande d’Europa, chiamata a gestire la complessa transizione ecologica della flotta bus e il rilancio strutturale delle linee metropolitane.

Gualtieri: «Azienda risanata, ora la svolta green»

Il sindaco Gualtieri ha commentato la firma del decreto con parole di forte stima, tracciando la linea industriale che la nuova presidente sarà chiamata a seguire senza esitazioni:

«Abbiamo scelto per la presidenza dell’azienda di trasporto cittadina una figura di assoluta autorevolezza e preparazione, di cui ho avuto modo di apprezzare personalmente le competenze e il rigore professionale già durante il suo mandato alla guida di Acea».

La nomina arriva in un momento di profonda trasformazione per la municipalizzata, uscita dal tunnel del concordato preventivo e proiettata verso una nuova contabilità industriale.

«In questi anni — ha rivendicato con forza il primo cittadino — Atac è stata faticosamente risollevata da una situazione patrimoniale e operativa ampiamente compromessa, inaugurando una stagione senza precedenti di investimenti strutturali sui nuovi mezzi, sul rinnovo dei binari e sull’assunzione di personale fresco. Con l’ingresso di Barbara Marinali ci sono tutte le premesse industriali per continuare sulla stessa strada e garantire finalmente alla Capitale un servizio di trasporto pubblico moderno, efficiente e interamente green».

La sfida per la neo-presidente è già sul tavolo: far viaggiare in orario una città che si prepara a vivere una stagione di grandi trasformazioni urbanistiche.

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