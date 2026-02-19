ATER Roma, via libera al Piano di risanamento: 7 milioni dalla Regione

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato le direttive per la definizione del Piano di risanamento dell’ATER della Provincia di Roma, passaggio necessario per ottenere il contributo straordinario da 7 milioni di euro previsto nell’ultima legge finanziaria regionale.

Le linee guida puntano a garantire un iter preciso e strutturato del piano, così da assicurarne efficacia e adeguatezza rispetto agli obiettivi fissati.

Tra gli interventi indicati nelle direttive:

L’obiettivo è coniugare il risanamento finanziario con il rilancio operativo dell’azienda, migliorando la gestione e la qualità del servizio offerto agli inquilini.

«Attraverso l’approvazione delle direttive per la definizione del Piano di Risanamento dell’Ater della Provincia di Roma assicuriamo la piena concretizzazione dell’importante contributo di 7 milioni di euro introdotto in occasione dell’ultima finanziaria», ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Abitative e Case Popolari Pasquale Ciacciarelli.

L’assessore ha sottolineato come l’intervento rappresenti «una chiara dimostrazione della volontà del Governo regionale del Lazio di garantire la migliore ottimizzazione del contributo assegnato», introducendo una regolamentazione più funzionale delle attività dell’ente.

Ciacciarelli ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Francesco Rocca e il presidente dell’Ater Provincia di Roma Paolo Della Rocca, evidenziando il lavoro congiunto per accompagnare il risanamento con misure concrete di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico.

Nei prossimi giorni proseguirà il confronto tra Regione e Ater per definire nel dettaglio il Piano, con l’obiettivo di rafforzare stabilità finanziaria ed efficienza gestionale dell’azienda.

