Atletica, Jacobs guida i 16 italiani al Golden Gala

Sarà un Golden Gala Pietro Mennea ricco d’azzurro. Sono state ufficialmente pubblicate le entry lists della tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma (biglietti in vendita su TicketOne). Insieme alle altre star mondiali, saranno 16 gli azzurri in gara sulle piste e sulle pedane dello stadio di casa, con l’attesa maggiore per le medaglie olimpiche Marcell Jacobs, al via di un 100 metri galattico con Noah Lyles e Letsile Tebogo, Nadia Battocletti impegnata nei 5000 metri per migliorare il suo 14:23.15 della scorsa stagione, e Andy Diaz fuoriclasse del triplo alla ricerca della terza vittoria al Golden Gala, come soltanto Alessandro Lambruschini nella storia. È lo stesso Jacobs a chiamare a raccolta il pubblico con un videomessaggio postato sulle pagine Instagram @goldengala_official e @atleticaitaliana: “Al 4 giugno manca sempre meno. Vi aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del vostro supporto e del vostro tifo. Ci vediamo allo stadio Olimpico!”

Nel lungo, in attesa di una decisione finale di Mattia Furlani che con ogni probabilità non prenderà parte al meeting ma sarà allo stadio Olimpico per ricevere l’abbraccio dei fan, è stato invitato Gabriele Chilà, protagonista la scorsa settimana di un notevole 8,24 di poco ventoso (+2.1) a Castelporziano. Da Miltiadis Tentoglou a Bozhidar Saraboyukov, da Gerson Baldé a Wayne Pinnock, sarà un debutto di fuoco per il saltatore calabrese.

Altre due novità azzurre per il Golden Gala. A correre in un 200 metri spaziale sarà la giovane Elisa Valensin, campionessa europea U20 con la 4×100 e in precedenza oro continentale U18 nei 200, alla sua prima esperienza nel contesto della Diamond League, che a Roma presenta le fortissime Melissa Jefferson-Wooden e Julien Alfred. Nel giavellotto, prima volta nel circuito dei diamanti per Giovanni Frattini con tre atleti da +92 metri in carriera: Thomas Rohler, Anderson Peters, Julius Yego.

Confermata la presenza dei pesisti Leonardo Fabbri, campione d’Europa sulla pedana di Roma due anni fa, e il neo-papà Zane Weir per festeggiare al meglio la nascita del piccolo Egidio Sean: super sfida con il tre volte campione olimpico Ryan Crouser e gli altri plurimedagliati Joe Kovacs e Tom Walsh. In pista Anna Polinari nei 400 metri con il ‘blitz’ dell’ottocentista Keely Hodgkinson, 800 per Francesco Pernici, 1500 per Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli, negli ostacoli le primatiste italiane Giada Carmassi (100hs) e Ayomide Folorunso (400hs) mentre deve rinunciare il campione europeo dei 110hs Lorenzo Simonelli. Alto per Matteo Sioli, specialità nella quale va segnalato il forfait del campione olimpico Hamish Kerr. Asta per Elisa Molinarolo con l’oro a cinque cerchi Nina Kennedy.

VELOCISSIMI! I 100 METRI DI ROMA TRA BOLT E LYLES

Quando giovedì 4 giugno Marcell Jacobs, reduce dal positivo esordio stagionale col 10”01 ventoso di Savona, si inginocchierà alla partenza dei 100 metri sulla pista dell’Olimpico la mente correrà ai due ori europei del 2024 (100 e 4×100), ripenserà alle precedenti tre partecipazioni non troppo fortunate (7° nel 2018 in 10”19, 4° nel 2020 in 10”11 e 9° nel 2024 in 10”20) e si guarderà attorno consapevole di trovarsi in mezzo al gotha dello sprint attuale. Non solo il suo successore olimpico dei 100 Noah Lyles (Usa) ma anche il botswano oro olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo, i due ultimi campioni mondiali indoor Jordan Anthony (Usa) e Jeremiah Azu (Gran Bretagna), il sudafricano Akani Simbine, qui vincitore nel 2020 e 2021, e il giamaicano Ackeem Blake.

ALBO D’ORO

Ma se con l’Intelligenza Artificiale volessimo trasformare l’Olimpico, come il vicino stadio dei Marmi, in una galleria dei campioni che hanno reso memorabili i 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea non avremmo difficoltà a trovare nomi illustri – quasi tutti i più grandi dell’ultimo mezzo secolo – nell’albo d’oro della gara. Il record della manifestazione resta saldamente ancorato al 9”75 che il quadruplo vincitore Justin Gatlin ottenne nel 2015: l’apice di una sequenza di 4 vittorie consecutive (2013-2016) che eguagliò il poker ottenuto dal connazionale Maurice Greene fra il ‘99 e il 2002. Ma da Ben Johnson a Linford Christie, da Calvin Smith a Dennis Mitchell, da Asafa Powell a Usain Bolt ci sono quasi tutti i nomi che hanno fatto la storia dello sprint. Nelle 41 occasioni in cui si sono disputati i 100 metri non ci sono nomi “dimenticabili”, anche Capel (2003), Zakari (2004), Ujah (2017) o Baker (2018), per citare i meno accreditati, hanno lasciato il segno. E dal ‘98 in poi solo in 6 occasioni su 26 il vincitore non è sceso sotto i 10”. Pochi meeting possono vantare questi numeri.

CONFERENZA STAMPA MERCOLEDÌ 3 GIUGNO ALL’OLIMPICO CON LYLES

Mercoledì 3 giugno, alle ore 11, nella Sala Conferenze dello Stadio Olimpico (Ingresso pedonale Curva Nord, piazza Piero Dodi) si terrà la conferenza stampa della vigilia del Golden Gala Pietro Mennea. Saranno presenti alcuni dei principali protagonisti della manifestazione.

11.00

Saluto Presidente FIDAL Stefano Mei

11.05

Noah Lyles (100)

Letsile Tebogo (100)

Melissa Jefferson-Wooden (200)

Julien Alfred (200)

Marco Sicari (Meeting Director)

12.00

Nadia Battocletti (5000)

Keely Hodgkinson (400)

Ryan Crouser (peso)

Leonardo Fabbri (peso)

La conferenza stampa sarà interamente in inglese. È previsto un servizio di traduzione simultanea in italiano tramite web app direttamente sul proprio smartphone e con cuffie personali. Brevi interviste con gli atleti saranno possibili al termine di ogni sessione della conferenza stampa. Gli operatori dei media che non sono già accreditati per il Golden Gala possono richiedere accredito per la conferenza stampa all’indirizzo comunicazione@fidal.it.

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