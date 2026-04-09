Atletica: Stelle al Golden Gala, Hodgkinson nei 400 metri

Al Golden Gala Pietro Mennea 2026 sta per sbarcare un altro grandissimo nome dell’atletica. Il 4 giugno 2026 allo stadio Olimpico sarà in pista la campionessa olimpica degli 800 metri Keely Hodgkinson, la fuoriclasse britannica che nella stagione invernale ha battuto il record del mondo al coperto con un sensazionale 1:54.87 a Liévin.

A Roma, Hodgkinson si metterà alla prova nei 400 metri, specialità nella quale potrebbe ottenere risultati sorprendenti, dopo aver impressionato nella frazione finale della staffetta 4×400 ai Mondiali indoor di Torun nello scorso mese di marzo.

Per la 24enne di Manchester è la prima partecipazione al principale meeting italiano e un ritorno allo stadio Olimpico di Roma a due anni dalla medaglia d’oro conquistata agli Europei del 2024.

Nella sua giovane carriera ha già vinto tantissimo: oro alle Olimpiadi di Parigi dopo l’argento di tre anni prima a Tokyo, tre volte sul podio ai Mondiali all’aperto (argento a Oregon e Budapest, bronzo a Tokyo), campionessa del mondo indoor a Torun sempre negli 800 metri.

Nemmeno un’ora dopo quel trionfo, Hodgkinson ha corso la frazione più veloce dell’intera finale della staffetta 4×400, un sontuoso 50.10, conducendo la sua squadra al quinto posto. Può quindi puntare a un netto miglioramento del recente primato personale fissato a 51.49 nell’arena indoor di Glasgow.

Il cast del Golden Gala si fa sempre più entusiasmante, dopo le conferme della star mondiale Noah Lyles nei 100 metri, delle regine dello sprint Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred e Amy Hunt nei 200, e delle stelle italiane Mattia Furlani, Nadia Battocletti e Andy Diaz.ù

Nelle prossime settimane saranno annunciati tutti gli altri protagonisti dell’evento, diventato la quarta tappa della Wanda Diamond League 2026 dopo lo slittamento al 19 giugno della tappa di Doha.

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