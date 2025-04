Attivazione nuovo cancello alla Cittadella di via Cassia 472

A partire da lunedì 28 aprile, alla Cittadella del Sociale di via Cassia 472, verrà attivato il cancello elettronico per regolare le entrate e le uscite dal comprensorio.

Il cancello resterà chiuso dalle 19 alle 7 di tutti i giorni feriali e h24 nei fine settimana e durante i giorni festivi. Il nuovo accesso pedonale di via Santa Giovanna Elisabetta osserverà gli stessi orari.

L’apertura e la chiusura del comprensorio saranno gestite dal personale impiegato presso gli uffici del servizio sociale del Municipio Roma XV che ha sede all’interno del complesso, ma a tutti gli assegnatari degli stabili presenti all’interno della Cittadella sono state fornite chiavi e telecomandi per consentire loro l’entrata e l’uscita anche nelle fasce di chiusura dei cancelli.

“Questo servizio rientra tra i lavori di riqualificazione della Cittadella di Via Cassia 472 che il Municipio XV sta portando avanti per la sistemazione dell’area esterna del comprensorio, per renderlo sempre più accogliente e fruibile, oltre che più sicuro, per le famiglie e per i lavoratori e le lavoratrici che lo vivono quotidianamente.

Oltre al ripristino del cancello carrabile, e alla realizzazione dell’accesso pedonale con l’abbattimento delle barriere architettoniche, gli interventi hanno riguardato la bonifica delle aree verdi e la realizzazione della nuova pavimentazione dell’ingresso carrabile e delle aree parcheggio. Siamo tuttora al lavoro per il ripristino degli impianti di illuminazione e di irrigazione e delle fontanelle”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e il Vice Presidente, Alessandro Cozza.

