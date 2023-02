Attività della Giunta del IV municipio a gennaio 2023

Caditoie

Tra gli interventi di manutenzione previsti per l’inizio dell’anno, nei primi 15 giorni di gennaio sono stati effettuati gli interventi di pulizia straordinaria delle caditoie nel quartiere di San Basilio.

Nello specifico sono stati effettuati interventi nelle tratte di via Fabriano (da Via Casale San Basilio a Via Loreto), via Recanati: tutta, via Morrovalle e via Montegiorgio.

Lavori di pulizia straordinaria effettuati anche per le caditoie di via Pescosolido (Pietralata) ostruite da anni, con la successiva chiusura delle buche presenti con l’asfalto a caldo.

Lavori su via Tiburtina

Capitolo avanzamento lavori su via Tiburtina: nel mese di gennaio è stato steso l’asfalto definitivo nel tratto che va da via Elena Brandizzi Gianni al carcere di Rebibbia (direzione Roma), con la successiva apertura a tre corsie del tratto in questione.

E’ inoltre proseguito il lavoro di posa dei corrugati che serviranno ad alloggiare i sottoservizi sotto il ponte del Grande Raccordo Anulare.

Infine, da segnalare la pavimentazione di via Casal Bianco e via Nasini, base e binder nel tratto davanti al Gerini, e l’installazione della segnaletica definitiva in via Pesenti (zona GRA).

Nuovo stadio della AS Roma

Nell’ambito del progetto di costruzione del nuovo stadio della AS Roma, il 10 gennaio la Giunta del Municipio Roma IV ha approvato all’unanimità una memoria di giunta con la quale ha espresso la necessità di implementare il reperimento della dotazione parcheggi e di ottimizzare il sistema infrastrutturale stradale, con il conseguente potenziamento del sistema trasportistico integrato.

Casal Monastero

Definitivamente completati gli interventi ricompresi nell’opera pubblica denominata “appalto lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi dell’abitato di Casal Monastero”, con interventi che hanno riguardato il rifacimento del manto stradale di viale Ratto delle Sabine, via Poppea Sabina (direzione via Sant’Alessandro), via Crustumerium, via Nomentum, via Castelnuovo di Farfa e viale Eretum dove, attraverso la realizzazione di marciapiede spartitraffico, è stata regolarizzata la sosta delle auto e la manovre della linea bus.

Montata la Casa dell’acqua a Via Ratto delle Sabine a Casal Monastero, che dopo le verifiche sull’acqua entrerà in funzione entro 15 giorni successivi all’installazione.

Infine, sono in partenza i lavori per la zona 30 a Via Ratto della Sabine a Casal Monastero, consistente nell’ampliamento del marciapiede dall’incrocio con Via Camilla Virginia Savelli al civ. 38 di Viale Ratto delle Sabine e nel rialzo della carreggiata dal civ. 10 al civ. 38 di Viale Ratto delle Sabine.

Verde pubblico

In tema di gestione ed implementazione del verde, da menzionare la prosecuzione dell’attività di rimboschimento del territorio con la messa a dimora di 26 frassini tra via Grotta di Gregna e via Santi (questi alberi piantumati saranno manutenuti dalla ditta che li ha piantati fino ad attecchimento), nonché lo sfalciamento di aree verdi all’interno del complesso case ERP di Via Luigi Tamburrano.

Scuola

Durante la pausa natalizia è stata effettuata la manutenzione ordinaria per alcune scuole del territorio: i lavori hanno visto l’installazione di una nuova pavimentazione delle classi della scuola d’infanzia Randaccio, la riparazione della perdita idrica nel cortile della scuola Pratolungo, la riparazione di guaine presso la secondaria Balabanoff e le riparazioni luci della Gandhi. Risultano attualmente in corso altre manutenzioni ordinarie in attesa delle cantierizzazioni del piano investimenti 2022.

Dal punto di vista didattico, da segnalare il 21 gennaio all’Istituto tecnico e liceo scientifico Von Neumann l’incontro tra bambini, famiglie, insegnanti del Municipio e di Roma per informarsi, formarsi e giocare sul coding, sul digitale e sulla robotica, in un evento dal titolo “Mindsharing.Tech” sviluppato dall’Associazione CoderDojo che ha messo in campo le proprie competenze, i volontari e la strumentazione.

Sport e cultura

Inaugurata il 24 gennaio la «Palestra della Legalità–Opera Don Giustino» nel quartiere di San Basilio alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Ministro allo Sport Andrea Abodi, del Capo della polizia Lamberto Giannini, del Presidente delle Fiamme Oro Francesco Montini e di Don Antonio Coluccia.

La Palestra della Legalità, gestita dalle Fiamme Oro, è frutto di un protocollo di intesa siglato la scorsa primavera da Sport e Salute e il Ministero dell’Interno, con l’impegno di attivare collaborazioni in ambito sociale e sportivo ed è un progetto nato per lanciare un segnale forte contro la criminalità, fornendo una struttura all’avanguardia al quartiere di San Basilio.

Giornata della Memoria

Infine il 27 gennaio numerosi appuntamenti messi in campo dal Municipio per la giornata della Memoria, tra i quali da menzionare il ricordo di Fausto Iannotti e Antonio Risi a Pietralata nei luoghi dove sono state poste le Pietre d’inciampo in loro memoria, l’incontro nella scuola “Giovanni Palatucci” medaglia d’oro al merito civile, e la realizzazione con le scuole del territorio della Maratona della Memoria.