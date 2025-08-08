Auto in fiamme tra Centocelle e Villa De Sanctis

Ancora una colonna di fumo nero a ridosso del quartiere di Villa De Sanctis su viale della Primavera ad allarmare residenti ed automobilisti in transito.

Stavolta, intorno alle ore 16 di venerdì 8 agosto ad andare distrutta dalle fiamme è stata un’autovettura station wagon di colore rosso (molto vecchia) parcheggiata lungo la strada nello spazio antistante il boschetto spontaneo e la vegetazione secca che arriva fino sul marciapiede.

Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha immediatamente spento le fiamme che in pochi minuti avevano ridotto inservibile e da rottamazione la vettura ed impedito che queste si espandessero alla vegetazione del boschetto.

Ci sono anche state un paio dí piccole esplosioni dovute all’incendio delle ruote.

