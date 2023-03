Autodemolitori Centocelle, M5S-Civica Raggi: “Depositato in Procura esposto contro inerzia Regione su delocalizzazione autodemolitori”

“Il rogo che nell’estate 2022 ha devastato gli autodemolitori presenti nel Parco Archeologico di Centocelle e porzione del Parco stesso si poteva evitare? Ci siamo interrogati a lungo su questo perché quelle attività, così impattanti, lì non ci dovevano stare. Per questo, negli anni scorsi, abbiamo proceduto anche ad avviare i procedimenti di sgombero e abbattimento delle attività abusive, recuperando sui lunghi anni di tolleranza. Di contro, però, la Regione Lazio non procedeva alla fondamentale attività di delocalizzazione degli autodemolitori medesimi, nonostante la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n.189 del 2021, avesse dichiarato l’incostituzionalità delle norme regionali che in qualche modo provavano a giustificare l’inerzia dell’Ente.

Con il deposito dell’esposto, intendiamo portare all’attenzione della Procura questa situazione di stallo che ha bloccato per anni il ripristino dell’integrità dei luoghi e lo spostamento di quelle attività che non potevano stare in un parco archeologico, pena il rischio del disastro ambientale, dell’inquinamento dei luoghi e dell’aria”.

Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Ragg