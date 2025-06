Avanza l’anticiclone africano: Roma fino a 35-38 gradi

Dopo giorni di temporali che avevano portato un po’ di sollievo, la Capitale e tante altre città italiane sono pronte ad affrontare una nuova, intensa ondata di caldo africano. L’anticiclone proveniente dal Sahara si fa sentire con tutta la sua potenza, portando temperature roventi e un sole cocente che rischia di rendere l’estate 2025 una delle più afose degli ultimi decenni.

Le masse d’aria calda arrivano direttamente dal cuore del deserto, dove in queste settimane si registrano punte di 46-48°C. Questo caldo subtropicale, caratteristico della fascia tra il Tropico del Cancro e i 37° di latitudine Nord, si sta rapidamente espandendo verso il Mediterraneo, con effetti evidenti già da oggi.

A Roma si toccheranno picchi tra i 35 e i 38 gradi, con un tasso di umidità che renderà l’aria ancor più pesante e afosa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni indicano che il caldo non darà tregua nemmeno durante la prossima settimana: le regioni tirreniche, la Pianura Padana e il Centro-Sud saranno le zone più colpite, con temperature che, tra Sardegna, Puglia e Basilicata, potrebbero arrivare a sfiorare i 42 gradi.

Quella che un tempo era considerata un’eccezione si sta ormai trasformando in regola: gli italiani, abituati a 10-15 giorni di caldo intenso all’anno negli anni ’70 e ’80, oggi affrontano più di 35-40 giornate roventi, con punte ancora più elevate nelle grandi città. L’estate si allunga e si trasforma: non è più solo calore, ma afa densa, quasi tropicale, che avvolge intere aree del Paese.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.