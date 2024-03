Avviate attività per ragazzi del progetto La Certosa che vogliamo

Il comitato di quartiere Certosa sta portando avanti da ottobre 2023 un progetto di cittadinanza attiva “La Certosa che vogliamo” finanziato dalla fondazione Charlemagne nell’ambito del programma Periferiacapitale. Sabato 2 marzo ha preso il via la parte del progetto dedicata ai ragazzi.

“Si tratta in particolare di un processo partecipativo sul Giardino Ciro Principessa”, ha dichiarato il Presidente Claudio Lopetuso, “finalizzato, da un lato, a sviluppare una coscienza collettiva sulla fruibilità del giardino e, dall’altro, a raccogliere e analizzare modalità di sviluppo e di ripensamento degli spazi”.

Il Giardino, intitolato a Ciro Principessa, ucciso per mano fascista il 19 aprile 1979, è stato abbandonato per anni fino a diventare una discarica di materiale edile di risulta durante la pandemia. Dal 2021 il Comitato di quartiere di Villa Certosa lo ha riaperto al quartiere, bonificandolo e costruendo gli arredi, organizzando laboratori e numerose iniziative e facendolo diventare un luogo centrale per la comunità.

Le ragazze e i ragazzi saranno chiamati ad esprimersi circa le esigenze, le idee e le proposte su questo angolo verde, anche come importante risorsa connessa alla piazza. Il processo partecipativo sarà animato da Rossella Ottaviani e Sara Ferazzoli col supporto di tutti i genitori interessati a partecipare. Oltre a questa attività, in un secondo momento, è previsto un lavoro di recupero della memoria storica del quartiere attraverso interviste che lə ragazzə faranno agli abitanti storici della Certosa. Ma questa parte la racconteremo più avanti.

Nel primo appuntamento di sabato scorso, una ventina circa di bambini si è riunito per un Workshop di Progettazione del Giardino che, grazie anche alla clemenza del meteo, si è svolto nella piacevole luce del primo pomeriggio che inondava il giardino. Questa iniziativa, organizzata dalla comunità locale insieme ai genitori, ha offerto un’opportunità unica per condividere idee, imparare e collaborare. Sono state raccolte una serie di idee, ciascuna con una storia da raccontare. Il Workshop è stato un momento di ispirazione, collaborazione e creatività, la comunità ha piantato i semi per un futuro verde e vibrante.

Il secondo incontro è previsto per sabato 9 marzo, stesso luogo e stesso orario, cioè dalle 15.00 alle 18.00. Poi insieme alle ragazze e ai ragazzi pianificheremo i prossimi appuntamenti.

Il progetto La Certosa che vogliamo prosegue con le attività, di volta in volta indicate sulla pagina dedicata del sito internet www.comitatocertosa.org e periodicamente promosso sui canali social del Comitato

