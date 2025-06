“Battiti d’Estate” 33 eventi nel IV Municipio

L’Assessora Politiche Educative e Scolastiche e Pari Opportunità del IV Municipio Annarita Leobruni informa che nell’ambito del programma dell’Estate Tiburtina, il Municipio IV presenta il progetto vincitore: “Battiti d’Estate”.

Da giugno a settembre si terranno 33 eventi per un’estate indimenticabile da vivere tra grande musica, comicità, film, teatro e altro ancora.



Si inizia sabato 21 giugno alle ore 21:30 con la proiezione del film “Elvis” in Piazza S. Maria Consolatrice.

Domenica 22 giugno alle ore 21.30 seguirà la proiezione del cartoon “Kung Fu Panda 4”, mentre venerdì 27 giugno vi sarà la riproduzione del film “Romeo è Giulietta”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.