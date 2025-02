Bentornata Lazio. Superato lo scoglio Cagliari

Che la trasferta di Cagliari rappresentasse uno snodo fondamentale per la Lazio, lo diceva la classifica del 2025: quattro punti in quattro partite! Decisamente pochi per inseguire l’Europa che conta, considerati gli andamenti decisamente migliori delle squadre che potremmo definire contendenti, dai sei punti del Bologna ai dieci punti ottenuti dalla Roma!

Un rendimento modesto che non poteva essere imputabile solo agli infortuni, ma a un evidente calo della condizione fisica a cui faceva eco anche un calo della tensione.

Ad aumentare i rischi di questa partita c’erano poi due fattori ulteriori: innanzitutto il Cagliari che naviga in cattivissime acque e che sarebbe stato costretto a giocare con le unghie e con i denti per fare punti e la sessione di calciomercato di gennaio, che in casa Lazio, quasi per tradizione, lascia tossine su ambiente e calciatori.

Ma la Lazio vista a Cagliari somiglia molto a quella che non vedevamo più da prima di Natale.

All’inizio i padroni casa pressano benissimo, le marcature a uomo funzionano e soprattutto sulla fascia sinistra si fanno sempre più pericolose le incursioni di Felici e Augello, bravissimi nelle sovrapposizioni.

Così come Viola e Piccoli sfruttano bene gli spazi tra i reparti della Lazio, supportati da una mezzala interessante come Adopo. Ma dopo la solita passività iniziale che vede Provedel salvare la porta da un tiro velenoso di Viola da fuori, la compagine biancoceleste prende gradualmente il pallino del gioco, spostando in avanti il baricentro della manovra: a quelle che ormai sono le colonne insostituibili come l’ubiquo Guendouzi e il sontuoso Rovella, contribuisce un Gila che ormai studia da mediano e un tessitore paziente ma formidabile come Dia a cui Baroni ha assegnato il ruolo delicatissimo di cesura tra la linea mediana e l’attacco.

E’ dietro questi quattro nomi che si cela il segreto del successo di questa Lazio di Baroni.

Se poi Isaksen perde la timidezza e torna a essere quell’inarrestabile incursore che fece innamorare Lotito dopo la disfatta col Midtjylland il gioco è fatto: il danese apre gli spazi e un intelligente Hysaj che si è mosso tantissimo senza palla, mette al centro per il gol di Zaccagni alla fine del primo tempo.

Ma l’avvio della ripresa ripropone lo stesso schema di inizio partita, col Cagliari che spinge e la Lazio che subisce, senza riuscire a ripartire, ma soprattutto viene in evidenza quella che rappresenta la principale insidia per la Lazio: ossia i cross nella propria area. È il momento migliore del Cagliari e proprio da un cross perfetto, che mette in difficoltà un Provedel incapace a leggere la traiettoria della palla, arriva il colpo di testa di Piccoli che illude l’Unipol Domus.

Paradossalmente quel gol che doveva innescare la riscossa del Cagliari – e il timore non era così infondato – si traduce nella sirena di allarme che scuote la Lazio. L’azione dei biancocelesti si rispande tornando verticale: su un cross dalla destra Romagnoli sfiora di testa il vantaggio che Caprile sventa deviando sulla sinistra. Vantaggio che arriva breve giro con Castellanos, che raccoglie in area il doppio assist di Dia e Zaccagni.

Che la Lazio stia reagendo positivamente al periodo di crisi lo si capisce dall’atteggiamento successivo al vantaggio di Castellanos, quando Caprile compie due interventi decisivi per evitare un passivo più pesante: la prima occasione è quella Zaccagni su perfetta imbucata di Rovella, su cui Caprile è bravissimo a capire il movimento del laziale e devia in angolo e la seconda arriva dal solito Isaksen che sguscia dalla destra e prova il tiro a giro sul secondo palo, con la risposta del solito Caprile che devia con la punta delle dita.

Alcune notazioni a margine.

La prima riguarda Hysaj, che esce per infortunio muscolare grave alla coscia sinistra e questo preoccupa, perché nonostante fosse stato messo fuori rosa, ha avuto la forza e la dignità di tornare a essere determinante in questa fase del campionato. Coraggio!

La seconda riguarda Gila: è evidente che si sia stancato di fare il semplice centrale di difesa. Si proietta davanti continuamente e all’occorrenza fa pure il terzino quando esce Hysaj. SuperMario Gila!

La terza e ultima è una nota invece negativa: non ho apprezzato la mancanza di onestà da parte di Dia nel caso del gol annullato nel primo tempo, dopo che la palla presa con il palmo della mano fa una palombella e supera il portiere del Cagliari. La mano di Dia!

Il calcio è anche lealtà e la Lazio può vantare uno dei pochissimi precedenti che io conosca: quello di Miro Klose che a Napoli, nel 2012, fece annullare il gol – peraltro assegnato – fatto di mano. Uniklose!

