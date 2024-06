Bertucci (Fd’I), ultimato cavalcavia su via Pontina a Pomezia, operf attesa da tempo

“Ho avuto modo di visitare oggi il cavalcavia realizzato e finanziato da ANAS sulla Via Pontina a Pomezia, all’altezza del centro commerciale Area 51: un sopralluogo informale per un’opera già fruibile per la maggior parte, in attesa di inaugurazione ufficiale.

Un lavoro importante, arrivato su impulso dell’amministrazione del sindaco Veronica Felici e dell’assessore all’urbanistica Roberto Mambelli, che hanno dato voce alle forti istanze della cittadinanza, che chiedeva da tempo la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale che collega la zona commerciale a quella residenziale.

Istanze recepite da ANAS, che ringrazio per aver dato risposte e supporto a questa richiesta dell’amministrazione comunale,

come ho avuto modo di verificare nel sopralluogo di oggi dove ho incontrato il direttore dei lavori, ingegner Stefano Boccabella, e il geometra Flavio Ferrara, direttore operativo e capo nucleo Pontina SS 148”,

così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

