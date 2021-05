Sarà in scena ad Urbino al Teatro Sanzio il 27 maggio, Bianca, Un omaggio a “Moby Dick” di Herman Melville.

Di Gianni Guardigli, regia Alessandro Di Murro, con Daniela Giovanetti e Norina Angelini.

Autore delle musiche Enea Chisci

scene e costumi Laura Giannisi

musica I fuochi fatui” dall’album Vinicio Capossela “Marinai, profeti e balene” (P) e (C) La Cupa – 2011

produzioni Gruppo della Creta

A duecento anni dalla nascita di Herman Melville desideriamo ricordare il genio americano attraverso il romanzo sicuramente più celebre e celebrato dell’autore: Moby Dick o la balena. Racconta del mare e del suo mistero creando un’esperienza di teatro puro: cerca di lasciare allo spettatore l’impossibile meraviglia di sentirsi raccontare una grande storia. Una voce narrante femminile (perché femmina sono il mare e la natura) porta il pubblico sulle assi del Pequod, la celebre nave baleniera, insieme a Ismaele, Quiqueg e al capitano Achab, alla ricerca di quella creatura tra il biblico e il mitologico entrata a tutti gli effetti nell’immaginario collettivo con il nome di Moby Dick.

“Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada -afferma Daniela Giovanetti – io cheto cheto mi metto in mare”. Ismaele ci assomiglia, “ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me mi metto in mare, questo è il mio surrogato alla pistola e alla pallottola”. Anche noi come lui siamo salpati dal nostro porto, le tavole del palcoscenico, verso la Grande Balena e sebbene naufraghi siamo qui a raccontarvi il viaggio”.

Note di Alessandro Di Murro

Un progetto ambizioso prodotto dalla compagnia teatrale “Gruppo della Creta” che vede affiancarsi generazioni eterogenee con l’obiettivo di costruire una comunicazione efficace e di grande livello artistico ed emotivo. All’esperienza e alla grande professionalità di Daniela Giovanetti, Gianni Guardigli e Norina Angelini, si affiancano le energie e la carica di sperimentazione tecnica e comunicativa dei giovani artisti Alessandro Di Murro ed Enea Chisci. L’aspetto musicale è inoltre impreziosito dall’utilizzo dei brani di Vinicio Capossela, dedicati alla balena bianca, che gentilmente il cantautore ha concesso di rendere drammaturgia sonora.

INFO

https://www.amatmarche.net/bianca-un-omaggio-a-moby-dick-di-herman-melville-di-gianni-guardigli/

aperta il giorno precedente la rappresentazione dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, nei giorni di spettacolo dalle ore 16 fino ad inizio rappresentazione

Tel 0722-2281 – 071-2072.439